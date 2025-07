Galaxy Tab S9-Serie: Samsung veröffentlicht One UI 7 (Android 15)

Jetzt geht es wohl Schlag auf Schlag: Nachdem Samsung bereits das große Android-Update auf Android 15 samt One UI 7 für seine Flaggschiff-Modelle Galaxy Tab S10 veröffentlicht hat, folgt nun bereits die letztjährige Generation der Galaxy Tab S9-Serie.

Das Update konzentriert sich auf die KI-Funktionen der Galaxy AI wie Zeichenassistent, Audio-Radiergummi und Schreibassistent und bringt neben einer neuen Designsprache für die gesamte Benutzeroberfläche One UI zahlreiche Verbesserungen, Neuerungen und neue Anpassungen.

Bei der Ankündigung wurden vier große Android-Updates inklusive Updates für die Benutzeroberfläche One UI sowie fünf Jahre Sicherheitsupdates versprochen. Das bedeutet, dass man sich bis Android 17 und bis 2028 keine Sorgen um Software-Updates machen muss – die Tablet-Serie hat sozusagen die Halbzeit in Sachen Update-Unterstützung erreicht.

Das nun veröffentlichte Update ist nach Android 14 samt One UI 6 und One UI 6.1.1 bereits das dritte große Android Update, sofern man letzteres auch als großes Update bezeichnet. Die Tablet-Serie Tab S9 kam mit Android 13 und One UI 5.1.1 auf den Markt.

Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Tablet, auch weil es das kleine Modellformat in der aktuellen zehnten Generation nicht mehr gibt.

-->