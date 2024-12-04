Game of Thrones: Neue HBO-Serie startet im Sommer 2025

Nach dem Finale von Game of Thrones war die Kritik doch recht groß und HBO nahm sich die Zeit und legte nicht direkt nach. Doch mittlerweile ist genug Zeit ins Land gezogen und so langsam kommen die Ableger rund um das Original zu uns.

Den Anfang machte House of the Dragon, die Serie ist für vier Staffeln vorgesehen und in diesem Jahr kam die zweite Staffel. Die zweite Serie wird „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ und startet dann im Sommer 2025 bei HBO.

Zeitlich befinden wir uns zwischen House of the Dragon und Game of Thrones, die neue HBO-Serie spielt etwa 100 Jahre vor dem Original. Viel Material gibt es bisher allerdings noch nicht, wir haben nur einen (etwas älteren) Teaser bei HBO gesehen.