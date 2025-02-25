Dienste

Gemini Code Assist: Google bietet kostenlose Coding-Hilfe

Google Bard Gemini

Google hat heute eine kostenlose Version von Gemini Code Assist veröffentlicht. Das Tool kann Entwickler unter anderem bei der Vervollständigung von Code und der Fehlersuche unterstützen und Vorschläge zur Verbesserung der Codequalität machen.

Immer mehr Entwickler nutzen künstliche Intelligenz, um ihren Code zu schreiben und zu optimieren – bei Google werden bereits mehr als 25 % des neuen Codes mit KI generiert. Während große Unternehmen ihren Ingenieuren modernste KI-Tools zur Verfügung stellen, hatten Studierende, Freiberufler und Start-ups bisher oft keinen Zugang zu solchen Technologien. Angesichts der weltweit wachsenden Zahl von Entwicklern möchte Google dies ändern und stellt mit Gemini Code Assist ein kostenloses KI-gestütztes Coding-Tool für Einzelpersonen vor.

Das Tool basiert auf Gemini 2.0 und unterstützt alle öffentlich verfügbaren Programmiersprachen. Im Vergleich zu anderen kostenlosen Code-Assistenten bietet es 180.000 Code-Vervollständigungen pro Monat. Außerdem hilft es bei der Codeüberprüfung, indem es Fehler findet, Stilvorgaben erkennt und Verbesserungsvorschläge macht – direkt in GitHub und IDEs wie Visual Studio Code und JetBrains. Durch eine „großzügige“ Token-Limitierung können Nutzer auch größere Projekte mit dem Assistenten bearbeiten.

Dank seiner natürlichen Sprachverarbeitung ermöglicht Gemini Code Assist Entwicklern, mit einfachen Anweisungen vollständigen Code zu generieren oder zu verstehen. Interessierte können sich mit einem persönlichen Gmail-Account ohne Kreditkarte anmelden. Google plant, das Tool auf Basis des Nutzerfeedbacks weiterzuentwickeln und auch kostenpflichtige Versionen für Unternehmen mit erweiterten Funktionen anzubieten.


