Ghost of Yōtei: Der PS5-Blockbuster rückt näher

Es gibt ein paar Spiele, auf die ich in diesem Jahr besonders gespannt bin und ich bin mir nicht sicher, ob GTA 6 auf dem ersten Platz liegt. Als großer Fan von Ghost of Tsushima bin ich vor allem auf das 2024 angekündigte Ghost of Yōtei gespannt.

Bisher wissen wir nur, dass es 2025 kommen soll und die Entwickler haben immer mal wieder betont, dass es dabei bleibt. Aktuell steht ein Release im Sommer (Juli) im Raum und es wäre denkbar, dass der PS5-Blockbuster das auch einhalten kann.

In Taiwan wurde das Spiel jetzt von den offiziellen Behörden für eine Altersfreigabe eingestuft und das spricht dafür, dass es zeitnah kommt. Ich würde auf eine State of Play für das Spiel im Mai tippen und könnte mir vorstellen, dass der Juli stimmt.

-->