Unterhaltung

Ghostbusters: Netflix plant eine animierte Serie

Autor-Bild
Von
|
Real Ghostbusters Serie

Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich bei animierten Serien gerade meine Kindheit neu durchlebe, denn nach Batman bei Amazon, steht bald Ghostbusters bei Netflix auf dem Plan. Laut Variety gab es jetzt grünes Licht für eine neue Serie.

Netflix plant mit Elliott Kalan eine animierte Serie, die sich an den aktuellen Filmen rund um Ghostbusters und weniger an der alten Zeichentrickserie orientiert. Die Idee für diese Serie existiert seit 2022, aber die Genehmigung kam erst dieses Jahr.

Sony Pictures Animation ist ebenfalls mit an Board und Jason Reitman und Gil Kenan von der Ghost Corp. (kennt man von den letzten beiden Filmen) werden als Co-Produzenten auftreten. Ein Datum für die Ghostbusters-Serie gibt es nicht.

Avatar Header

Die dunkle Seite der Na’vi: Avatar 3 heißt „Fire and Ash“ und kommt 2025

Disney hat bekannt gegeben, dass Avatar 3 am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommt und im Rahmen der D23…

12. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update
Congstar
congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife
in Provider
Europas Start-ups bekommen jetzt den Turbo – so funktioniert die neue TechEU-Plattform
in Marktgeschehen
EnBW und Globus bauen Ladeinfrastruktur aus – über 500 Ladepunkte an 39 Markthallen
in Mobilität
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro
in Smart Home