Ghostbusters: Netflix plant eine animierte Serie

Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich bei animierten Serien gerade meine Kindheit neu durchlebe, denn nach Batman bei Amazon, steht bald Ghostbusters bei Netflix auf dem Plan. Laut Variety gab es jetzt grünes Licht für eine neue Serie.

Netflix plant mit Elliott Kalan eine animierte Serie, die sich an den aktuellen Filmen rund um Ghostbusters und weniger an der alten Zeichentrickserie orientiert. Die Idee für diese Serie existiert seit 2022, aber die Genehmigung kam erst dieses Jahr.

Sony Pictures Animation ist ebenfalls mit an Board und Jason Reitman und Gil Kenan von der Ghost Corp. (kennt man von den letzten beiden Filmen) werden als Co-Produzenten auftreten. Ein Datum für die Ghostbusters-Serie gibt es nicht.