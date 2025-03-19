God of War: Amazon bestellt zwei Staffeln für Prime Video

Letztes Jahr wurde bekannt, dass Ronald D. Moore die Serie zu God of War bei Amazon Prime Video übernehmen wird und man neu startet. Jetzt hat dieser direkt bestätigt, dass Amazon sogar schon zwei Staffeln für God of War bestellt hat.

Der neue Showrunner gibt selbst zu, dass er „kein Gamer“ sei und er bisher nicht herausfinden konnte, wie man das Spiel zockt. Daher bin ich gespannt, ob das eine gute Adaption des PlayStation-Spiels wird, welches zu meinen Favoriten gehört.

Grundsätzlich bietet sich God of War perfekt für eine Serie oder Filmreihe an, aber ich hoffe, dass da genug Verantwortliche des Santa Monica Studios involviert sind, damit das eine gute Serie wird. Diese Aussage stimmt doch ein bisschen skeptisch.

The live-action ‘GOD OF WAR’ series has been greenlit for 2 seasons at Prime Video. Showrunner Ronald D. Moore said he couldn’t figure out how to play the game — “I'm not a gamer” (Source: https://t.co/7UbGJnrlLc) pic.twitter.com/5h6x77ZjMV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 18, 2025

