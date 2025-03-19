God of War: Amazon bestellt zwei Staffeln für Prime Video
Letztes Jahr wurde bekannt, dass Ronald D. Moore die Serie zu God of War bei Amazon Prime Video übernehmen wird und man neu startet. Jetzt hat dieser direkt bestätigt, dass Amazon sogar schon zwei Staffeln für God of War bestellt hat.
Der neue Showrunner gibt selbst zu, dass er „kein Gamer“ sei und er bisher nicht herausfinden konnte, wie man das Spiel zockt. Daher bin ich gespannt, ob das eine gute Adaption des PlayStation-Spiels wird, welches zu meinen Favoriten gehört.
Grundsätzlich bietet sich God of War perfekt für eine Serie oder Filmreihe an, aber ich hoffe, dass da genug Verantwortliche des Santa Monica Studios involviert sind, damit das eine gute Serie wird. Diese Aussage stimmt doch ein bisschen skeptisch.
Dann bin ich mal gespannt wie hart sie das gegen die Wand fahren.
damals bei God of War 2018 dachte ich schon dass man aus den Spielen ne gute Serie machen könnte. jz hat man die Chance auf ne Serie und der Showrunner ist ein Noob. na super Aussichten 🤦🏼♂️