God of War: Serie für Amazon Prime Video mit schlechten Nachrichten

Falls ihr die Ankündigung im Frühjahr 2022 verfolgt und euch schon auf God of War als Serie bei Amazon Prime Video gefreut habt, dann gibt es eine eher schlechte Nachricht, denn diese wird länger dauern. Seit Ende 2022 wirbt Amazon damit.

Doch laut Deadline wird die Serie komplett überarbeitet und man startet neu, das Trio der Verantwortlichen (Rafe Judkins, Hawk Ostby und Mark Fergus) soll sich schon von Sony Pictures TV und den Amazon MGM Studios verabschiedet haben.

Interne Quellen sprechen zwar davon, dass das Script für die Serie gelobt wurde, aber es gibt dennoch einen Neustart mit neuen Schreibern. Damals sprach man davon, dass sich God of War stark an den Spielen der PlayStation orientieren soll.

PlayStation-Spiele als Serie und Film

Es ist nicht die einzige Serie für ein kommendes PlayStation-Spiel, die in diesem Jahr mit schlechten Nachrichten daher kommt, im Sommer wurde bekannt, dass Horizon bei Netflix sogar eingestellt wurde. Der aktuelle Stand ist noch unklar.

Sony hat vor ein paar Jahren eine Offensive an Serien bekannt gegeben, welche die PlayStation-Marken einem breiteren Publikum präsentieren soll. Es gibt auch schon erfolgreiche Projekte, wie The Last of Us bei HBO, aber es läuft nicht immer rund.

Weitere Projekte sind übrigens auch ein Film zu Ghost of Tsushima und letztes Jahr erschien ein Film zu Gran Turismo. Insgesamt sollen 10 PlayStation-Marken auf die große (Film) oder kleine (Serie) Leinwand wandern und für mehr Umsatz sorgen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->