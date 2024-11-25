God of War: Überrascht uns Sony mit neuen Spielen?

Fans von God of War wollen wissen, wie es nach Ragnarök weitergeht, wird es noch ein DLC mit mehr Story geben? Wird es einen kleineren Ableger, quasi ein AA-Spiel mit den Helden geben? Kommt ein dritter Teil? Sicher ist nur, dass es weitergeht.

Hinweise gibt es mittlerweile auch, wie das Gerücht, dass Sony das 20. Jubiläum der Marke nächstes Jahr groß feiern möchte. Und man scheint schon die ersten Personen eingeweiht zu haben. Am Wochenende brodelten die Gerüchte hoch.

God of War: Mehrere Ankündigungen geplant

Christopher Judge persönlich, der Kratos seine Stimme leiht, gab in einem Stream an, dass „die nächsten zwei Wochen voll von Ankündigungen“ sein werden. Doch auf X ruderte er heute ein bisschen zurück und dementierte seine eigene Aussage.

Absolut nicht wahr! Man kann nichts ankündigen, von dem man nichts weiß. Ich werde in naher Zukunft Ankündigungen machen, und ich kann garantieren, dass keine davon UNSEREN geliebten God of War betreffen wird. Ich warte wie alle anderen auf Updates. ❤️

Er weiß angeblich doch nichts und er kann nichts anteasern, über das er keinerlei Informationen hat. Hat Sony womöglich seinen Livestream bei Instagram gesehen und um eine Klarstellung gebeten? Denn die Aussage dort war relativ eindeutig.

Schauen wir mal, es steht sowas wie ein PlayStation-Event im Dezember im Raum und falls zum 30. Jubiläum der Konsole noch eine Ankündigung zu neuen Spielen kommt, dann würde sich hier God of War zum 20. Jubiläum durchaus anbieten.

Ich gehe stark davon aus, dass Sony etwas für 2025 geplant hat und das feiert, ob man die Details aber schon im Dezember nennt? Mal schauen. Vielleicht gibt es auch einfach nur ein neues Update zur geplanten Serie für Amazon Prime Video.