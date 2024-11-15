Google stellt ab 2025 die politische Werbung ein

Neue Regelungen in der EU sorgen dafür, dass Google die politische Werbung bei uns einstellen wird. Ab Oktober 2025 gibt es neue Regeln für mehr Transparent, so muss bei politischer Werbung zu sehen sein, wer sie zahlt, wie viel gezahlt wurde und es gibt strengere Einschränkungen. bei den dafür genutzten Nutzerdaten.

Die Umsetzung wird allerdings zu komplex für Google und daher hat man heute in einem Blogeintrag angekündigt, dass es keine Werbung dieser Art mehr geben wird.

Grund ist die TTPA-Regelung (Transparency and Targeting of Political Advertising) und das betrifft nicht nur Google, sondern auch YouTube als Plattform. Es gibt aber noch kein konkretes Datum, die Bundestagswahlen in Deutschland, die bereits im Februar stattfinden, könnten davon also womöglich noch nicht betroffen sein.