News

Google stellt ab 2025 die politische Werbung ein

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Google Eu Werbung

Neue Regelungen in der EU sorgen dafür, dass Google die politische Werbung bei uns einstellen wird. Ab Oktober 2025 gibt es neue Regeln für mehr Transparent, so muss bei politischer Werbung zu sehen sein, wer sie zahlt, wie viel gezahlt wurde und es gibt strengere Einschränkungen. bei den dafür genutzten Nutzerdaten.

Die Umsetzung wird allerdings zu komplex für Google und daher hat man heute in einem Blogeintrag angekündigt, dass es keine Werbung dieser Art mehr geben wird.

Grund ist die TTPA-Regelung (Transparency and Targeting of Political Advertising) und das betrifft nicht nur Google, sondern auch YouTube als Plattform. Es gibt aber noch kein konkretes Datum, die Bundestagswahlen in Deutschland, die bereits im Februar stattfinden, könnten davon also womöglich noch nicht betroffen sein.

Wow Sky Logo Header

WOW mit 4K und Dolby Atmos: Es gibt Hoffnung

Einmal im Jahr erkundige ich mich gerne, wie denn eigentlich der Stand bei WOW ist, wenn es um Inhalte in…

14. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Diese Regelung sollte überall gelten und nicht nur Google sollte sich darauf einstellen.

    Antworten
  2. Sam 🏅
    sagt am

    Die Regelung wäre in den USA auch nicht verkehrt, wenn auch jetzt zu spät.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Xiaomi eröffnet ersten eigenen Store in Deutschland
in Handel
Apple TechWoven: Die neue Zubehör-Ära kommt
in Zubehör
Porsche Mission R Header
Porsche scheitert mit Elektro-Strategie in Deutschland
in Mobilität
Amazon überrascht mit neuer Android-Strategie
in News
Kia baut jetzt erstmals Elektroautos in Europa
in Mobilität
Google zeigt ganz neuen Smart Speaker
in Smart Home
Google Nest Header
Google Home startet im Oktober in eine neue Ära
in Smart Home
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die Playstation 5 wird schon wieder teurer (nicht in Deutschland)
in News
Apple Ios 18 Dark Header
iOS 18.6.2 ist da: Apple verteilt wichtiges Update
in Firmware und OS
Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör
in Zubehör