Google bestätigt: Android befindet sich im Wandel

Google hat bestätigt, dass man die Entwicklung von Android ändern möchte, und zwar soll die Entwicklung ab sofort komplett intern stattfinden. Android bleibt Open Source, aber neue AOSP-Veröffentlichungen kommen in Zukunft etwas seltener.

Was bedeutet das für uns als Nutzer? Vermutlich gar nicht so viel, vielleicht etwas mehr Stabilität bei den Updates. Und voraussichtlich weniger Leaks, wenn Google und die Entwickler in den entsprechenden Foren etwas weniger kommunizieren.

Warum macht Google das? Es geht darum, dass die Entwicklung von Android ein bisschen vereinfacht und simpler wird. Die entsprechenden Details dazu gibt es bei Android Authority, dort hat Google diese Änderung diese Woche offiziell bestätigt.

Android befindet sich im Wandel

Man merkt, dass sich bei Android derzeit aber einiges tut, denn in diesem Jahr ist das große Update früher vorgesehen, es wird ein zweites und großes Update im zweiten Halbjahr geben und jetzt passt Google noch die Android-Entwicklung an.

Es gab mal das Gerücht, dass Google mit Fuchsia eine Alternative für Android plant, die ab 2023 nach und nach Android hätte ablösen sollen. Fuchsia existiert und wird auch genutzt, wie bei den Speakern, aber mittlerweile ist das Projekt eingeschlafen.

Android ist mittlerweile auf Smartphones, Tablets, Smartwatches, in Autos und mehr vertreten und ich vermute fast, dass Google erkannt hat, dass das mit AOSP zu viel wird. Also, keine Sorge, ein Android ohne Google bleibt, vielleicht kommen Updates sogar etwas schneller, aber es ist unklar, wie sich das jetzt entwickelt.

