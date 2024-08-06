Audio

Google Gemini: Die KI erobert bald die Kopfhörer

Google möchte Gemini ausbauen und neue Geräte mit der KI erobern. Glaubt man einem Fund von 9TO5Google, dann steht schon sehr bald der Schritt zu „Gemini on earbuds“ an. Die aktuelle Version der Google-App liefert den passenden Hinweis.

Wir werden vermutlich kommende Woche die Google Pixel Buds Pro 2 auf einem Pixel-Event von Google sehen und es würde mich nicht wundern, wenn man Gemini mit der neuen Version des Kopfhörers einführt – vielleicht ist dieser auch exklusiv.

Details zu „Gemini für Kopfhörer“ gibt es bisher noch keine, der Funktionsumfang wird sicher ein anderer, als bei den Smartphones sein. Gemini wird im Sommer übrigens auch auf das Google Pixel Tablet wandern, aber das ist offiziell bestätigt.

