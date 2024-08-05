Google Pixel 9 (Pro): Die guten Vorbesteller-Zeiten sind vorbei
Google schickte mit der Pixel 7-Reihe die Pixel Watch ins Rennen und packte die Smartwatch einfach für Vorbesteller des Pro-Modells mit in den Lieferumfang. Und auch beim Google Pixel 8 Pro gab es die Google Pixel Watch 2 gratis mit dazu.
Und beim Google Pixel 9 Pro? Gibt es beim kleinen Pro-Modell die kleine Google Pixel Watch 3 und beim XL-Modell die große Google Pixel Watch? Oder die neuen Google Pixel Buds Pro 2? Nein, auf solche Aktionen verzichtet Google wohl 2024.
Es gibt in diesem Jahr nur die größere Speicherversion, also direkt 100 Euro Rabatt an der Kasse und ein paar Monate bei Abos, also YouTube Premium (3 Monate) und Fitbit Premium (6 Monate). Google One kann man auch ein halbes Jahr nutzen.
Google Pixel: Wachstumsphase ist vorbei
Da die neue Pixel-Reihe teurer wird und die Vorbesteller-Aktion schlechter, auch mit Abgabe eines Altgerätes, könnte das einige vielleicht dazu bewegen, dass sie nicht direkt vorbestellen. Immerhin dürfte das schon fast der normale Preisverfall sein, den wir bei Android-Smartphones ein paar Wochen nach Marktstart sehen.
Die Zeiten, in denen Google die Hardware massiv pushte, sind in diesem Jahr aber endgültig vorbei, das ist sicher. Bei den Angeboten soll man übrigens bis zum 5. September Zeit haben, der Marktstart ist aber bereits für den 22. August geplant.
wird leider ein Rohrkrepierer..Google hat ein Image Problem und alles wo „KI“ draufgeschrieben wird, schreckt die Leute ab.. insbesondere bei Google. hätte mein Pixel 5 gerne geupdated. aber 1100 oder mehr ist einfach maßlos übertrieben.
Wenn du dein Pixel 5 als Trade-in Gerät nutzt, kostet dich beispielsweise das Pixel 9 Pro mit 256GB Speicher als Vorbesteller 772€ + 12 Monate lang 2TB Cloud-Speicher kostenlos.
Eigentlich echt schade. War fest als Kauf eingeplant. So wohl nur noch, falls es zum Black Friday einen guten Deal mit den Buds Pro 2 gibt.
Schade, bisher hatte man durch die Vorbestelleraktion meist kaum Zusatzkosten für das neue Modell. Hoffentlich wird es zumindest über Corporate Benefits noch einen Zusatzrabatt geben. Die Gratismonate für die Dienste interessieren niemanden mehr.
Dann liefen die letzten Jahr wohl nicht so wie vorgesehen. Google muss mal Ehrgeiz haben und zeigen dass ihnen die Pixel Reihe lieb ist.
So siehts aus @Peter
Ich warte auf einen MM Deal, der sicher attraktiver ist als bei Google.
Zumal von den Specs her das 9er nicht wirklich der Knaller ist. Das Einzige, was mich wirklich reizt, ist die Watch 3/45 mm.
Und die werde ich mir, wie schon die erste Watch, gebraucht kaufen.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass bei den Pro-Modellen 12 Monate 2TB Cloudspeicher dabei sind, was immerhin 12×9,99€ entspricht (beim Non-Pro sind es besagte 6 Monate). Außerdem gibt es für Vorbesteller beim Trade-In 200€ extra Cashback zum eigentlichen Warenwert bzw. 150€ beim Non-Pro. Es reicht ja, wenn man irgendein altes Schubladengerät einschickt. Für mich persönlich zum Beispiel bedeutet das also 300€ Rabatt zur UVP + ein Jahr lang 10€ sparen beim Cloudabo.
Natürlich ist es trotzdem schade, dass es die Uhr nicht dazu gibt. Viele brauchten die Uhr allerdings auch gar nicht und haben dann bei Kleinanzeigen auch nicht mehr als 300€ dafür bekommen, weil der Markt völlig überflutet war ^^
Technisch gesehen sogar 12* 21,99€ weil es das „große“ Abo mit Gemini Advanced ist.
Für die meisten (mich inklusive) aber sehr wahrscheinlich recht sinnfrei, weil sie das nicht brauchen.
Da hast du natürlich recht, das fiel mir später auch noch ein. Aber die allermeisten wird wohl nur der Speicher interessieren.
Anscheinend hat Google auch gemerkt, dass trotzt der Zugaben, dass die Verkaufzahlen nicht sonderlich hoch sind.
* dass zu viel :-)
Dann werden die Verkaufszahlen aber ohne Zugaben noch geringer sein.
Noch ein Grund, warum ich dieses Jahr nicht zugreifen werde.