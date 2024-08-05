Google Pixel 9 (Pro): Die guten Vorbesteller-Zeiten sind vorbei

Google schickte mit der Pixel 7-Reihe die Pixel Watch ins Rennen und packte die Smartwatch einfach für Vorbesteller des Pro-Modells mit in den Lieferumfang. Und auch beim Google Pixel 8 Pro gab es die Google Pixel Watch 2 gratis mit dazu.

Und beim Google Pixel 9 Pro? Gibt es beim kleinen Pro-Modell die kleine Google Pixel Watch 3 und beim XL-Modell die große Google Pixel Watch? Oder die neuen Google Pixel Buds Pro 2? Nein, auf solche Aktionen verzichtet Google wohl 2024.

Es gibt in diesem Jahr nur die größere Speicherversion, also direkt 100 Euro Rabatt an der Kasse und ein paar Monate bei Abos, also YouTube Premium (3 Monate) und Fitbit Premium (6 Monate). Google One kann man auch ein halbes Jahr nutzen.

Google Pixel: Wachstumsphase ist vorbei

Da die neue Pixel-Reihe teurer wird und die Vorbesteller-Aktion schlechter, auch mit Abgabe eines Altgerätes, könnte das einige vielleicht dazu bewegen, dass sie nicht direkt vorbestellen. Immerhin dürfte das schon fast der normale Preisverfall sein, den wir bei Android-Smartphones ein paar Wochen nach Marktstart sehen.

Die Zeiten, in denen Google die Hardware massiv pushte, sind in diesem Jahr aber endgültig vorbei, das ist sicher. Bei den Angeboten soll man übrigens bis zum 5. September Zeit haben, der Marktstart ist aber bereits für den 22. August geplant.