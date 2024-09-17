Smartphones

Google hat Pixel 10-Lineup bereits festgelegt

2 Kommentare
Google Pixel 9 Pro Box

Die Pixel 9-Reihe startet zwar gerade erst, aber die Gerüchte zum Pixel 10-Lineup sind bereits im Netz und wir haben erst diese Woche über eine Änderung beim Chip von Google berichtet. Das Pixel 10-Lineup selbst wird aber keine Änderung haben.

Laut Android Headlines werden wir ein Google Pixel 10 (Frankel), ein Google Pixel 10 Pro (Blazer), ein Google Pixel 10 Pro XL (Mustang) und ein Google Pixel 10 Pro Fold (Rango) sehen. Im Spätsommer kommen also wieder vier Pixel-Smartphones.

Die (für mich) gute Nachricht ist, dass man am kleinen Pro festhält, wie auch am Fold, man scheint bei Google also mit dem aktuellen Lineup zufrieden zu sein und das ist die aktuelle Auswahl. Wobei sich Pläne natürlich jederzeit ändern können.

Google Pixel 9 Pro: Test als Video

Oppo Find X7 Ultra

Oppo und Vivo: Keine neuen Android-Smartphones für Deutschland

Anfang des Jahres überraschten uns die ehemaligen BBK-Marken, als man sich nach und nach mit Nokia im Patentstreit in Europa…

12. September 2024 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    muss auch sagen wenn die auf Qualcomm wechseln wird die Pixel Reihe für mich intressant (Fold). dann erst mal Graphene OS drauf und fertig ist die Laube.

    Antworten
  2. Peter ☀️
    sagt am

    Nächstes Jahr wird wieder gekauft. Drei Jahre erstmal Pause :)

    Antworten

Google hat Pixel 10-Lineup bereits festgelegt
