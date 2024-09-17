Google hat Pixel 10-Lineup bereits festgelegt

Die Pixel 9-Reihe startet zwar gerade erst, aber die Gerüchte zum Pixel 10-Lineup sind bereits im Netz und wir haben erst diese Woche über eine Änderung beim Chip von Google berichtet. Das Pixel 10-Lineup selbst wird aber keine Änderung haben.

Laut Android Headlines werden wir ein Google Pixel 10 (Frankel), ein Google Pixel 10 Pro (Blazer), ein Google Pixel 10 Pro XL (Mustang) und ein Google Pixel 10 Pro Fold (Rango) sehen. Im Spätsommer kommen also wieder vier Pixel-Smartphones.

Die (für mich) gute Nachricht ist, dass man am kleinen Pro festhält, wie auch am Fold, man scheint bei Google also mit dem aktuellen Lineup zufrieden zu sein und das ist die aktuelle Auswahl. Wobei sich Pläne natürlich jederzeit ändern können.

