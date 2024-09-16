Google geht mit Pixel 10 angeblich neue Wege

Das Google Pixel 9 (Pro) ist eine sehr runde Sache, aber ich habe in meinem Review zwei Dinge angesprochen, die für ein wirklich rundes Paket fehlen. Das eine wäre Qi2 mit Magneten, was viele vielleicht nicht so sehr stört, das andere ist der Chip.

Der von Samsung gefertigte Tensor G4 ist in meinen Augen nicht schlecht und die Software wurde gut von Google optimiert, aber wir sind mittlerweile bei deutlich über 1.000 Euro bei den Pro-Modellen, da ist „nicht schlecht“ doch ein Kritikpunkt.

Google Tensor G5 kommt von TSMC

Es geht besser, wenn man TSMC statt Samsung gewählt hätte und das sei laut Bussines Korea immer wahrscheinlicher für den Tensor G5. Die Pixel 10-Reihe soll also einen neuen Chip bekommen, der im 3 nm-Verfahren von TSMC gefertigt wird.

Dieser Wechsel ist dauerhaft, so die Quelle, für die Pixel 11-Reihe plant man schon mit dem kommenden 2 nm-Verfahren. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schritt zu TSMC im Raum steht, die Chancen stehen also gut, dass das ab 2025 so kommt.

Google Pixel 9 Pro: Test als Video