Google geht mit Pixel 10 angeblich neue Wege

Das Google Pixel 9 (Pro) ist eine sehr runde Sache, aber ich habe in meinem Review zwei Dinge angesprochen, die für ein wirklich rundes Paket fehlen. Das eine wäre Qi2 mit Magneten, was viele vielleicht nicht so sehr stört, das andere ist der Chip.

Der von Samsung gefertigte Tensor G4 ist in meinen Augen nicht schlecht und die Software wurde gut von Google optimiert, aber wir sind mittlerweile bei deutlich über 1.000 Euro bei den Pro-Modellen, da ist „nicht schlecht“ doch ein Kritikpunkt.

Google Tensor G5 kommt von TSMC

Es geht besser, wenn man TSMC statt Samsung gewählt hätte und das sei laut Bussines Korea immer wahrscheinlicher für den Tensor G5. Die Pixel 10-Reihe soll also einen neuen Chip bekommen, der im 3 nm-Verfahren von TSMC gefertigt wird.

Dieser Wechsel ist dauerhaft, so die Quelle, für die Pixel 11-Reihe plant man schon mit dem kommenden 2 nm-Verfahren. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schritt zu TSMC im Raum steht, die Chancen stehen also gut, dass das ab 2025 so kommt.

Google Pixel 9 Pro: Test als Video

18 Kommentare

   

  1. Martin Kuhlen 👋
    sagt am

    Ich nutze ein Pixel 7 und bin soweit zufrieden. Allerdings ist die Akkuleistung nicht sehr gut, was ich auf den Tensor zurückführe.
    Insofern finde ich den Wechsel sehr gut.
    Hoffentlich kehrt man dann auch zu den runderen Kanten zurück.

    Antworten
  2. Franz 👋
    sagt am

    So ein Schwachsinn, dieses Leistungsbashing der Tensor Chips. ich habe noch das Pixel 6, und da Hard- und Software perfekt aufeinander abgestimmt sind, läuft es noch immer wie am ersten Tag und es fehlt mir an keinem bisschen Leistung

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Franz ⇡

      Kritik als Schwachsinn abzustufen, geht das auch freundlicher?

      Antworten
  3. Ediz 👋
    sagt am

    endlich darauf habe ich gewartet ich freue mich schon darauf mir nächstes jahr das google pixel 10 Pro XL zu kaufen momentan habe ich noch das Samsung Galaxy S22 Ultra

    Antworten
  4. Franz 👋
    sagt am

    Diese schwachsinnigen Leistungstests der Chips sind sowas von sinnlos, so lange Software mit der Hardware perfekt zusammen passt. Benutze immer noch ein Pixel 6 und bin im normalen Smartphone Betrieb damit perfekt zufrieden

    Antworten
  5. max 🔱
    sagt am

    Und ich dachte Google wählt (wie Samsung) eine neue Designsprache bei seinen Smartphones. Das hätte ich dann gar nicht verstanden zumal sie vom 8 auf 9 schon gewechselt sind.

    Antworten
  6. Chris 🪴
    sagt am

    Naja die Kritik am G4 ist durchaus berechtigt.
    Das ist der Grund, weshalb ich kein P9P XL nach zwei Wochen zurück gesendet habe. Man merkt die fehlende Leistung in allen Bereichen und besonders bei Games. Aber auch schon bei der Kamera, besonders bei der Optimierung der Bilder nachdem eines geschossen wurde.
    Will man 4k60 HDR Videos oder gar 8k aufnehmen, muss das Video erstmal in die Cloud geladen werden, selbst eine 10 Sekunden lange Aufnahme braucht eine Stunde, bis es optimiert ist und runtergeladen werden kann, da will ich nicht wissen wie lange es dauert bis ein 10 Minuten langes Video fertig ist. Das sollte der Prozessor doch eigentlich direkt am Smartphone erledigen können.
    Mein altes iPhone 13 Pro Max macht problemlos 4k60 Aufnahmen und die laufen dabei sogar flüssiger.
    Das P9P (XL) ist sicher ein sehr gutes Smartphone, Display und weitere Hardware ist absolut on top, bis auf die lahme Mittelklasse Krücke von Prozessor, dabei aber mittlerweile in Preisregionen von Samsung und Apple, zu unrecht.
    Ich habe mir ein iPhone 16 Pro Max bestellt, mir reicht der Ausflug zu Android schon wieder, wobei ich zugeben muss, das S24 scheint deutlich potenter als das Pixel und von dem was man so liest, könnte es mir gefallen. Das Pixel war leistungstechnisch jedenfalls eine Enttäuschung für den Preis.

    Antworten
  7. Klaus 👋
    sagt am

    Äh und der Informationswert des Artikels ist???

    Das Google mit dem Pixel 10 zu TSMC wechseln will geistert doch schon seit Jahren durch die Blogs und Foren.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Klaus ⇡

      Ja, und weiter? Wir greifen hier immer auf, wenn sich mehr Quellen anschließen? Was ist jetzt genau der Mehrwert deines Kommentars?

      Antworten
      1. Schoda 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Faszinierend wie man hier mit Lesern umgeht. Aber der Erfolg im Vergleich zu anderen tech Seiten, mit wesentlich mehr Kommentaren bei jedem Beitrag, gibt euch ja recht.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Schoda ⇡

          Wir reagieren so, wie man uns begegnet, schau dir die freundlichen Kommentare und unsere Reaktionen an, bevor du ein Urteil ziehst. Aber so sind Menschen in der heutigen Zeit leider viel zu oft, sie verurteilen einfach zu schnell.

          Und der Erfolg lässt sich nicht an Kommentaren messen, wir kennen die Reichweiten in etwa, ein paar Stammleser, die noch fleißig diskutieren, sagen in der heutigen Zeit nichts mehr aus. Unsere besten Beiträge haben teils keine Kommentare in der Woche, weil sie einfach nur gelesen werden und nicht polarisieren. Nicht umsonst haben einige Tech-Seiten sogar die Kommentare komplett geschlossen, weil es egal geworden ist.

          Was nicht heißt, dass es uns so geht, daher haben wir Kommentare und daher sind wir auch selbst dort aktiv. Der Ton ist aber entscheidend.

          Antworten
      2. Franz 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        nette Reaktion, geht das seinen Lesern gegenüber auch freundlicher?

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Franz ⇡

          Immer so, wie man einem begenet

          Antworten
  8. Sam 🏅
    sagt am

    Mal etwas ketzerisch gefragt. Warum wird diese Meldung so oft im Blog verarbeitet?

    18.09.23
    https://www.mobiflip.de/shortnews/google-pixel-10-soll-mit-neuem-chip-von-tsmc-auf-den-markt-kommen/

    27.05.24
    https://www.mobiflip.de/shortnews/google-pixel-10-kommt-wohl-2025-mit-einer-groesseren-veraenderung/

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Sam ⇡

      Anders gefragt, warum verlinkst du die zwei Beiträge, die schon im Beitrag verlinkt sind?

      Antworten
      1. Sam 🏅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Verdammt und ich hab Google bemüht, obwohl sie bereits im Text vorhanden waren…

        Antworten
      2. Franz 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        wow, haben wir eine kurze Zündschnur als Autor? Oder einfach nicht kritikfähig?

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Franz ⇡

          Wenn jemand schon „ketzerisch“ fragt, was erwartest du dann von mir :D

          Antworten

