Google geht mit Pixel 10 angeblich neue Wege
Das Google Pixel 9 (Pro) ist eine sehr runde Sache, aber ich habe in meinem Review zwei Dinge angesprochen, die für ein wirklich rundes Paket fehlen. Das eine wäre Qi2 mit Magneten, was viele vielleicht nicht so sehr stört, das andere ist der Chip.
Der von Samsung gefertigte Tensor G4 ist in meinen Augen nicht schlecht und die Software wurde gut von Google optimiert, aber wir sind mittlerweile bei deutlich über 1.000 Euro bei den Pro-Modellen, da ist „nicht schlecht“ doch ein Kritikpunkt.
Google Tensor G5 kommt von TSMC
Es geht besser, wenn man TSMC statt Samsung gewählt hätte und das sei laut Bussines Korea immer wahrscheinlicher für den Tensor G5. Die Pixel 10-Reihe soll also einen neuen Chip bekommen, der im 3 nm-Verfahren von TSMC gefertigt wird.
Dieser Wechsel ist dauerhaft, so die Quelle, für die Pixel 11-Reihe plant man schon mit dem kommenden 2 nm-Verfahren. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schritt zu TSMC im Raum steht, die Chancen stehen also gut, dass das ab 2025 so kommt.
Google Pixel 9 Pro: Test als Video
Ich nutze ein Pixel 7 und bin soweit zufrieden. Allerdings ist die Akkuleistung nicht sehr gut, was ich auf den Tensor zurückführe.
Insofern finde ich den Wechsel sehr gut.
Hoffentlich kehrt man dann auch zu den runderen Kanten zurück.
So ein Schwachsinn, dieses Leistungsbashing der Tensor Chips. ich habe noch das Pixel 6, und da Hard- und Software perfekt aufeinander abgestimmt sind, läuft es noch immer wie am ersten Tag und es fehlt mir an keinem bisschen Leistung
Kritik als Schwachsinn abzustufen, geht das auch freundlicher?
endlich darauf habe ich gewartet ich freue mich schon darauf mir nächstes jahr das google pixel 10 Pro XL zu kaufen momentan habe ich noch das Samsung Galaxy S22 Ultra
Diese schwachsinnigen Leistungstests der Chips sind sowas von sinnlos, so lange Software mit der Hardware perfekt zusammen passt. Benutze immer noch ein Pixel 6 und bin im normalen Smartphone Betrieb damit perfekt zufrieden
Und ich dachte Google wählt (wie Samsung) eine neue Designsprache bei seinen Smartphones. Das hätte ich dann gar nicht verstanden zumal sie vom 8 auf 9 schon gewechselt sind.
Naja die Kritik am G4 ist durchaus berechtigt.
Das ist der Grund, weshalb ich kein P9P XL nach zwei Wochen zurück gesendet habe. Man merkt die fehlende Leistung in allen Bereichen und besonders bei Games. Aber auch schon bei der Kamera, besonders bei der Optimierung der Bilder nachdem eines geschossen wurde.
Will man 4k60 HDR Videos oder gar 8k aufnehmen, muss das Video erstmal in die Cloud geladen werden, selbst eine 10 Sekunden lange Aufnahme braucht eine Stunde, bis es optimiert ist und runtergeladen werden kann, da will ich nicht wissen wie lange es dauert bis ein 10 Minuten langes Video fertig ist. Das sollte der Prozessor doch eigentlich direkt am Smartphone erledigen können.
Mein altes iPhone 13 Pro Max macht problemlos 4k60 Aufnahmen und die laufen dabei sogar flüssiger.
Das P9P (XL) ist sicher ein sehr gutes Smartphone, Display und weitere Hardware ist absolut on top, bis auf die lahme Mittelklasse Krücke von Prozessor, dabei aber mittlerweile in Preisregionen von Samsung und Apple, zu unrecht.
Ich habe mir ein iPhone 16 Pro Max bestellt, mir reicht der Ausflug zu Android schon wieder, wobei ich zugeben muss, das S24 scheint deutlich potenter als das Pixel und von dem was man so liest, könnte es mir gefallen. Das Pixel war leistungstechnisch jedenfalls eine Enttäuschung für den Preis.
