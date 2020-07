Google feiert Indie-Spiele im Play Store

Google hat diese Woche die Gewinner des „Indie Game Festivals“ gekürt und die „besten Indie-Spiele“ für Android gewählt. Es gibt insgesamt 9 Gewinner, davon 3 aus Europa, 3 aus Japan und 3 aus Korea. Die Indie-Spiele werden jetzt in den jeweiligen Stores gepusht und Google will den Entwicklern damit helfen.

In Europa haben Cookies Must Die, inbento und The White Door gewonnen, in Japan haben GIGAFALL, METBOY! und Wasurenaide, otona ni natte mo gewonnen und in Korea haben Heroes Restaurant, Magic Survival und Project Mars gewonnen.

-->

Die Top 10 und weitere Finalisten aus Europa gibt es hier, die Übersicht für Japan findet ihr hier und die 10 besten Spiele aus Korea sind hier zu sehen. Im Google Play Store werden euch die Gewinner aus Europa nun sicher eine Weile prominent auf der Startseite empfohlen, zum „Indie Corner“ geht es sonst hier entlang.

Ich habe bisher ehrlich gesagt von keinem Titel gehört, aber das ist auch das Ziel von dieser Veranstaltung. Google will die kleinen Entwickler so unterstützen und dafür sorgen, dass mehr Android-Nutzer ihre Spiele sehen.

Indie-Spiele: Gewinner aus Europa

Google Play Store: Optimierte Suche wird für mehr Nutzer verteilt Google schraubt immer mal wieder an den eigenen Android-Apps und testet Dinge, die es dann Wochen lang nur für ausgewählte Nutzer gibt. So testet man zum Beispiel seit Mai eine optimierte Suche für den Google Play Store. Diese Suche beinhaltet…27. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->