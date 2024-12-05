Google kündigt fünf neue Android-Funktionen an
Google hat Android 15 mittlerweile abgeschlossen und verteilt und arbeitet bereits an Android 16 für 2025. Doch kurz vor Jahresende gibt es noch ein paar frische Funktionen, die man heute angekündigt hat und über die Apps und Dienste verteilt.
Mit dabei ist Gemini, hier gibt es mehr Funktionen für Gemini in anderen Apps und bessere Bildbeschreibungen, die Scans bei Google Drive werden schärfer, es gibt mehr Kombinationen bei Emoji Kitchen und mehr. Diese 5 Funktionen sind neu:
- Bildbeschreibungen werden durch Gemini-Modelle optimiert: Die Funktion „Fragen und Antworten zu Bildern“ in Lookout wurde gemeinsam mit Menschen mit Sehbehinderung entwickelt und erstellt jetzt dank Gemini 1.5 Pro im Vergleich zu den Vorgängerversionen noch detailliertere und hilfreichere Bildbeschreibungen. Ihr könnt ganz einfach ein Foto in der App aufnehmen, hochladen oder öffnen – die Bildunterschrift wird euch dann in einer natürlich klingenden Stimme vorgelesen. Damit ihr den Inhalt des Bildes noch genauer versteht, könnt ihr anschließend Fragen stellen. Diese Funktion ist jetzt weltweit auf Englisch verfügbar.
- Neue Sticker-Kombinationen und Tastatur: Die nächste gemeinsame Pizza-Party steht bevor? Jetzt könnt ihr mit dem Pizza-Emoji neue Sticker-Kombinationen 🍕+❤️ erstellen und sie über Emoji Kitchen in Gboard mit euren Freunden teilen. Bei der Gelegenheit könnt ihr gleich die neue „Clearflow“-Tastatur mit Glide Typing ausprobieren, um schneller und genauer zu schreiben.
- Bilder, Videos und mehr per QR‑Code teilen: Ihr wollt Freunden eure besten Fotos zeigen? Mit den QR‑Codes in Quick Share könnt ihr Bilder, Videos und Dokumente mühelos teilen. Wählt einfach die gewünschte Mediendatei aus, tippt auf den QR‑Code und bittet die andere Person, ihn zu scannen. So wird die Datei sicher übertragen und ihr müsst niemanden mehr als Kontakt hinzufügen, keine Geräte überprüfen lassen und auch keine Änderungen an euren Freigabeeinstellungen vornehmen.
- Scans von Dokumenten in hoher Qualität aufnehmen, speichern und teilen: Eure Scans werden jetzt dank der automatischen Optimierung in Google Drive noch schärfer. Ganz gleich, ob Belege, Dokumente oder Ausweise – bei euren Scans werden Kontrast und Weißabgleich verbessert sowie Schatten und Unschärfe entfernt. Ihr müsst Scans nicht mehr manuell bearbeiten, sondern könnt einfach ein Foto von einem Dokument oder Beleg machen und eine gut lesbare digitale Version im gewünschten Format speichern.
- Unterstützung von Gemini in weiteren beliebten Apps: Gemini auf Android erhält einen Schwung neuer Erweiterungen, mit denen ihr eure Apps und Dienste verknüpfen könnt. So könnt ihr etwa mit der neuen Spotify-Erweiterung eure Lieblingssongs und ‑podcasts abspielen und stimmungsvolle Playlists entdecken. Außerdem könnt ihr eure Standard-Apps für Anrufe und Nachrichten verwenden, Wecker stellen, Geräteeinstellungen ändern oder auf eure Kamera zugreifen. Demnächst könnt ihr mit Gemini auch alle Smart-Home-Geräte steuern, auf die ihr mit eurem Google-Konto Zugriff habt, sowie weitere Informationen über Orte in Google Maps abrufen. Die Unterstützung von Gemini ist auf Englisch verfügbar.
