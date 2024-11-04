Google Maps bekommt neue Möglichkeiten

Google packt Gemini, die KI von Google, auf immer mehr Geräte und in immer mehr Dienste. Ab sofort ist Gemini in den USA in Google Maps verfügbar und hilft euch dort mit „kuratierten Inhalten“. Es gibt also Inspiration für die lokalen Aktivitäten.

Heißt? Google nennt als Beispiel einen Besuch von einem Freund, man muss dann einfach nur Gemini in Google Maps fragen („Was kann ich heute Abend mit meinen Freunden machen?“) und schon gibt es diverse Vorschläge für eure Aktivitäten.

Gemini fasst diese übrigens auch direkt zusammen, auch Bewertungen von lokalen Angeboten wie Restaurants gibt es kurz und knackig aufbereitet. Laut Google ist Gemini bei Android und iOS verfügbar, aber es gibt keine Details für Deutschland.

Grundsätzlich klingt das nicht schlecht, wenn das Bewertungssystem von Google Maps mittlerweile nicht so kaputt wäre. Vielleicht sollte man also erst die Basics bei Google Maps optimieren, bevor einem eine KI komplett falsche Vorschläge macht.