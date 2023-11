Google Maps bekommt Tempolimit in Deutschland

Google Maps ist eine beliebte Anwendung für die Navigation und wird von vielen in Deutschland genutzt. Allerdings fehlt hier eine durchaus essenzielle Funktion, denn es gibt keine Anzeige für das Tempolimit. Diese wird allerdings (wie bereits angekündigt) ab jetzt verteilt.

Laut Google kommt die Neuerung „in den kommenden Monaten“, aber uns haben erste Leser mitgeteilt, dass das Tempolimit bereits links unten angezeigt wird. Im Moment erreichen uns nur Android-Nutzer, aber bei iOS steht das ebenfalls bald an.

Bei mir wird das Tempolimit noch nicht angezeigt, was dafür spricht, dass Google (wie so oft) einen Rollout in mehreren Phasen anstrebt. Da man aber von mehreren Monaten sprach, hätte ich nicht gedacht, dass die Funktion in diesem Jahr startet.

Endlich, darauf habe ich gewartet, da Google Maps tatsächlich meine Anlaufstelle für Navigation unterwegs ist. Google setzt bei der Anzeige übrigens auf KI, man hat also bereits Daten und nutzt diverse Informationen, um hier zuverlässig zu sein.

