Smartphones

Google packt die neuen Pixel-Produkte aus

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Google Pixel 9 Pro Box

Google hat ein eigenes Unboxing-Video auf YouTube veröffentlicht, in dem man die neuen Pixel-Produkte zeigt. Man sieht die Verpackung und den Inhalt von Geräten wie dem neuen Google Pixel 9 Pro und der Google Pixel Watch 3 für 2024.

Der Fokus liegt aber nicht nur auf der Verpackung und dem Inhalt, es geht Google darum, dass man mittlerweile kein Plastik mehr bei der Verpackung nutzt. Dieses Ziel verfolgen mittlerweile übrigens die meisten Smartphone-Hersteller.

5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Harrison 🪴
    sagt am

    Viele Hersteller werben mit Nachhaltigkeit, verringern bei über 1000€+ UVP den Lieferumfang, erhöhen den Software-Support über mehrere Jahre und verschwenden doch jedes Jahr Ressourcen für ein neues Flaggschiff für eine (meist) höhere UVP; wie gut, dass weniger Plastik im Lieferumfang ist 😇

    Antworten
    1. hugo 🌀
      sagt am zu Harrison ⇡

      Die verdienen mit dem Verkauf von Hardware Geld. Wie verdient denn dein Unternehmen Geld ?

      Antworten
      1. Harrison 🪴
        sagt am zu hugo ⇡

        Gar nicht, ich habe nämlich keines.
        Davon abgesehen, ist der Verkauf von Hardware nur eine Einnahmequelle von Google und nicht die Haupteinnahmequelle.

        Aber daran können wir ja schon sehen, dass es nur ums Geld geht, dass durch „Nachhaltigkeit“ grün betupft wird 🙂

        Antworten
  2. hugo 🌀
    sagt am

    Hoffentlich halten die sich an ihre eigenen Regeln und kommen nicht auf die Idee es mit anderen Smartphones zu vergleichen🤣

    Antworten
  3. Warpig 🏅
    sagt am

    Ich glaube (Stand heute) wir werden Plastik nie ganz los werden, finde es aber gut, wenn wir es so weit wie möglich reduzieren.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Google packt die neuen Pixel-Produkte aus
