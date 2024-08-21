Google packt die neuen Pixel-Produkte aus

Google hat ein eigenes Unboxing-Video auf YouTube veröffentlicht, in dem man die neuen Pixel-Produkte zeigt. Man sieht die Verpackung und den Inhalt von Geräten wie dem neuen Google Pixel 9 Pro und der Google Pixel Watch 3 für 2024.

Der Fokus liegt aber nicht nur auf der Verpackung und dem Inhalt, es geht Google darum, dass man mittlerweile kein Plastik mehr bei der Verpackung nutzt. Dieses Ziel verfolgen mittlerweile übrigens die meisten Smartphone-Hersteller.