Google Pixel 10 (Pro): Das sind wohl die Farben

Der Sommer rückt näher und damit auch die Ankündigung der neuen Pixel-Reihe von Google. Wir hatten hier schon einige Gerüchte, wie das Design des Pixel 10 und das des Pixel 10 Pro. So langsam beschäftigen wir uns also schon mit den Details.

Und da hat eine in letzter Zeit durchaus zuverlässige Quelle namens „Mystic Leaks“ die möglichen Farben für 2025 verraten. Falls die Angaben stimmen, dann erwartet uns dieses Lineup an Farben (kann natürlich auch von Land zu Land abweichen):

Google Pixel 10:

  • Obsidian (Schwarz)
  • Blue (Blau)
  • Iris (Lila)
  • Limoncello (Gelb)

Google Pixel 10 Pro:

  • Obsidian (Schwarz)
  • Green (Grün)
  • Sterling (Grau)
  • Porcelain (Weiß)
Smartphones gesichert: Google plant die große Pixel-Zukunft

Die Pixel-Reihe ist zwar weiterhin kein großer Verkaufsschlager, für Google aber eine wichtige Spielwiese, wenn es um die Entwicklung von…

26. Mai 2025 | Jetzt lesen →

