Google Pixel 10 (Pro): Das sind wohl die Farben

Der Sommer rückt näher und damit auch die Ankündigung der neuen Pixel-Reihe von Google. Wir hatten hier schon einige Gerüchte, wie das Design des Pixel 10 und das des Pixel 10 Pro. So langsam beschäftigen wir uns also schon mit den Details.

Und da hat eine in letzter Zeit durchaus zuverlässige Quelle namens „Mystic Leaks“ die möglichen Farben für 2025 verraten. Falls die Angaben stimmen, dann erwartet uns dieses Lineup an Farben (kann natürlich auch von Land zu Land abweichen):

Google Pixel 10:

Obsidian (Schwarz)

Blue (Blau)

Iris (Lila)

Limoncello (Gelb)

Google Pixel 10 Pro: