Google Pixel 10 Pro: So sieht das neue Flaggschiff aus

Es ist ungewöhnlich spät für Pixel-Leaks (die sonst oft früher kommen), doch jetzt gibt es die ersten Renderbilder vom bekannten Onleaks. Es zeigt uns das Google Pixel 10 Pro und Google Pixel 10 Pro XL, die allerdings wieder identisch aussehen.

Beim Design ändert sich in diesem Jahr nichts, Google hält am aktuellen Design der Pixel-Reihe fest, welches letztes Jahr eingeführt wurde. In diesem Jahr dürfte also der Fokus voll auf der Hardware unter der Haube liegen, die sehr spannend wird.

Zum einen, weil wir den ersten Tensor-Chip von TSMC sehen, der Tensor G5 dürfte ein großer Schritt werden, aber ich bin auch auf die ganzen KI-Neuerungen und die neuen Kamera-Tricks gespannt, da rechne ich in diesem Jahr mit viel bei Google.

Die Renderbilder stammen von Android Headlines, OnLeaks ist dafür bekannt, dass er diese gerne an US-Medien verkauft. Mit einer Ankündigung der Google Pixel 10-Reihe ist im August zu rechnen – aber vorher wird noch das neue Pixel 9a abgehakt.