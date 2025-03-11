Google Pixel 10 Pro: So sieht das neue Flaggschiff aus
Es ist ungewöhnlich spät für Pixel-Leaks (die sonst oft früher kommen), doch jetzt gibt es die ersten Renderbilder vom bekannten Onleaks. Es zeigt uns das Google Pixel 10 Pro und Google Pixel 10 Pro XL, die allerdings wieder identisch aussehen.
Beim Design ändert sich in diesem Jahr nichts, Google hält am aktuellen Design der Pixel-Reihe fest, welches letztes Jahr eingeführt wurde. In diesem Jahr dürfte also der Fokus voll auf der Hardware unter der Haube liegen, die sehr spannend wird.
Zum einen, weil wir den ersten Tensor-Chip von TSMC sehen, der Tensor G5 dürfte ein großer Schritt werden, aber ich bin auch auf die ganzen KI-Neuerungen und die neuen Kamera-Tricks gespannt, da rechne ich in diesem Jahr mit viel bei Google.
Die Renderbilder stammen von Android Headlines, OnLeaks ist dafür bekannt, dass er diese gerne an US-Medien verkauft. Mit einer Ankündigung der Google Pixel 10-Reihe ist im August zu rechnen – aber vorher wird noch das neue Pixel 9a abgehakt.
Kann mir nicht so recht vorstellen, dass es nach 4 Generationen jetzt mal keine Änderung am Design geben soll.
Ich tippe ja darauf, dass Kamerabalken flacher wird. Warum? Bisher das a-Modell ein guter Indikator wo die Designreise hingeht.
Die Leaks von OnLeaks sind meist sehr zuverlässig. Und Google hat das Design erst letztes Jahr stärker angepasst, es wäre zu früh.
Habe ich behauptet, dass es eine stärkere Anpassung beim Design gibt? Nein, dass hast du jetzt eingeworfen.
Ich habe lediglich gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es gar keine Änderungen am Design geben soll. Mehr nicht. Die müssen nicht stark sein.
Nein habe ich nicht, ich habe nur gesagt, dass es letztes Jahr eine stärkere gab?
Ist ja klar, dass die genau das Leaken müssen während ich mich noch wundere, warum noch nichts gekommen ist. 😁