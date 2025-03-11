Smartphones

Google Pixel 10 Pro: So sieht das neue Flaggschiff aus

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Google Pixel 10 Pro Render Leak Header

Es ist ungewöhnlich spät für Pixel-Leaks (die sonst oft früher kommen), doch jetzt gibt es die ersten Renderbilder vom bekannten Onleaks. Es zeigt uns das Google Pixel 10 Pro und Google Pixel 10 Pro XL, die allerdings wieder identisch aussehen.

Beim Design ändert sich in diesem Jahr nichts, Google hält am aktuellen Design der Pixel-Reihe fest, welches letztes Jahr eingeführt wurde. In diesem Jahr dürfte also der Fokus voll auf der Hardware unter der Haube liegen, die sehr spannend wird.

Google Pixel 10 Xl Render

Google Pixel 10 XL Render

Zum einen, weil wir den ersten Tensor-Chip von TSMC sehen, der Tensor G5 dürfte ein großer Schritt werden, aber ich bin auch auf die ganzen KI-Neuerungen und die neuen Kamera-Tricks gespannt, da rechne ich in diesem Jahr mit viel bei Google.

Die Renderbilder stammen von Android Headlines, OnLeaks ist dafür bekannt, dass er diese gerne an US-Medien verkauft. Mit einer Ankündigung der Google Pixel 10-Reihe ist im August zu rechnen – aber vorher wird noch das neue Pixel 9a abgehakt.

Google Pixel 10 Render

Google Pixel 10 Render

Google Pixel 9 Pro Header

Google könnte ein völlig neues Pixel-Smartphone für 2025 planen

Google startete mit einem Smartphone in zwei Größen in das Pixel-Lineup, doch mit der Zeit baute man das weiter aus.…

11. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Kann mir nicht so recht vorstellen, dass es nach 4 Generationen jetzt mal keine Änderung am Design geben soll.

    Ich tippe ja darauf, dass Kamerabalken flacher wird. Warum? Bisher das a-Modell ein guter Indikator wo die Designreise hingeht.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Christian ⇡

      Die Leaks von OnLeaks sind meist sehr zuverlässig. Und Google hat das Design erst letztes Jahr stärker angepasst, es wäre zu früh.

      Antworten
      1. Christian 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Habe ich behauptet, dass es eine stärkere Anpassung beim Design gibt? Nein, dass hast du jetzt eingeworfen.

        Ich habe lediglich gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es gar keine Änderungen am Design geben soll. Mehr nicht. Die müssen nicht stark sein.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Christian ⇡

          Nein habe ich nicht, ich habe nur gesagt, dass es letztes Jahr eine stärkere gab?

          Antworten
  2. Peter 👋
    sagt am

    Ist ja klar, dass die genau das Leaken müssen während ich mich noch wundere, warum noch nichts gekommen ist. 😁

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Google Pixel 10 Pro: So sieht das neue Flaggschiff aus
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables