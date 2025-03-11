Google Pixel 10 bringt eine große Neuerung mit

Smartphones

Optisch wird sich bei der Pixel-Reihe in diesem Jahr wohl nicht viel ändern, was die Renderbilder der Pro-Modelle heute schon gezeigt haben. Mittlerweile gibt es auch die Renderbilder des Google Pixel 10 und auch da tut sich optisch wohl nicht viel.

Es gibt aber eine entscheidende Änderung bei der Kamera, denn es kommt nicht nur eine dritte Kamera dazu, es ist auch noch eine Periskop-Kamera. Wir wissen nicht, wie gut diese ist, aber in den Pro-Modellen konnte Google bisher abliefern.

Ich finde es spannend, dass die Technik so langsam die Kategorie der Flaggschiffe verlässt, bei Nothing hat man sie in diesem Jahr sogar in die Mittelklasse gepackt. Ein guter Schritt, gefällt mir, könnte für viele das Pro-Modell überflüssig machen.

  Peter ☀️
    sagt am

    Da frage ich mich allerdings welchen Vorteil die Pro Variante zur normalen dann überhaupt noch hat.
    Ansonsten kann man tatsächlich eher zur „non pro“ greifen.

    Antworten
  Manuel 🪴
    sagt am

    Mal sehen, obs dieses Mal stimmt, wäre eine gute Entwicklung.
    Letztes Jahr gabs diese Meldungen auch schon mal zum Pixel 9, am Ende stellte sich raus, dass es sich um 9 Pro und 9 Pro XL handelte. So oder so kann ich mir aber vorstellen, dass es dieses Mal passiert.

    Antworten
  Peter ☀️
    sagt am

    Dann könnte man endlich auch zum non pro greifen und nen hunderter sparen. Das Thermometer im 9Pro habe ich erst einmal benutzt 😊

    Antworten

