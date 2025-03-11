Google Pixel 10 bringt eine große Neuerung mit

Optisch wird sich bei der Pixel-Reihe in diesem Jahr wohl nicht viel ändern, was die Renderbilder der Pro-Modelle heute schon gezeigt haben. Mittlerweile gibt es auch die Renderbilder des Google Pixel 10 und auch da tut sich optisch wohl nicht viel.

Es gibt aber eine entscheidende Änderung bei der Kamera, denn es kommt nicht nur eine dritte Kamera dazu, es ist auch noch eine Periskop-Kamera. Wir wissen nicht, wie gut diese ist, aber in den Pro-Modellen konnte Google bisher abliefern.

Ich finde es spannend, dass die Technik so langsam die Kategorie der Flaggschiffe verlässt, bei Nothing hat man sie in diesem Jahr sogar in die Mittelklasse gepackt. Ein guter Schritt, gefällt mir, könnte für viele das Pro-Modell überflüssig machen.