Google Pixel 6 (Pro): Android 16 dürfte 2025 doch als Update kommen

Google hat diese Woche bereits die erste Testversion von Android 16 verteilt und ist damit deutlich früher als sonst dabei. Doch das ist nicht die einzige Überraschung, denn die Developer Preview 1 gibt es auch für das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro.

Laut Support-Seite ist eigentlich im Oktober 2024 bereits Schluss mit den großen Android-Updates gewesen, aber dort gibt es auch den Hinweis „mindestens“, was Google in diesem Fall ausreizt und nächstes Jahr noch Android 16 verteilen wird.

An dieser Stelle der Hinweis, dass Google das Update auf Android 16 für die beiden Pixel-Modelle noch nicht konkret angekündigt hat, aber es würde mich doch stark wundern, wenn man sie in die Testphase integriert und das Update nicht liefert.

3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Hmm, ich meine mich zu erinnern, dass es sowas schon mal gab, aber am Ende trotzdem nicht released wurde. Weiß nur leider gerade nicht genau welches Gerät da betroffen war.

    Antworten
  2. Hans 🍀
    sagt am

    Ja, man könnte eventuell testen ob es flüssig läuft oder Probleme mit sich bringt. Und wenn man merkt, dass die Hardware doch schon zu alt ist, das Update nicht bringen.

    Aber das sind erfreuliche News und Entwicklungen. Nicht nur das zu machenn was man muss sondern auch was möglich ist.

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Hans ⇡

      Warum sollte die Hardware zu alt sein, wir reden hier von einem Smartphone, dass gerade mal 2021 auf den Markt kam. Von der Leistung her sollte es vollkommen ausreichen. Bestimmt auch für Android 17,18 oder 19.

      Antworten

