Google Pixel 6 (Pro): Android 16 dürfte 2025 doch als Update kommen

Google hat diese Woche bereits die erste Testversion von Android 16 verteilt und ist damit deutlich früher als sonst dabei. Doch das ist nicht die einzige Überraschung, denn die Developer Preview 1 gibt es auch für das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro.

Laut Support-Seite ist eigentlich im Oktober 2024 bereits Schluss mit den großen Android-Updates gewesen, aber dort gibt es auch den Hinweis „mindestens“, was Google in diesem Fall ausreizt und nächstes Jahr noch Android 16 verteilen wird.

An dieser Stelle der Hinweis, dass Google das Update auf Android 16 für die beiden Pixel-Modelle noch nicht konkret angekündigt hat, aber es würde mich doch stark wundern, wenn man sie in die Testphase integriert und das Update nicht liefert.