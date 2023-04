Google Pixel 8: Neuer Leak wirft eine Frage auf

Vor einem Monat haben wir bereits die ersten Renderbilder des Google Pixel 8 gesehen und erfahren, dass es wie erwartet kompakter wird. Allerdings war sich die Quelle nicht sicher, wenn es um das Display des kompakten Flaggschiffs geht.

Google Pixel 8: Wie groß wird das Display?

Erst standen 5,8 Zoll im Raum, dann sprach man plötzlich von 6,2 Zoll. Es soll ein bisschen kompakter werden (das Google Pixel 7 hat 6,3 Zoll), aber wie viel? Nun springt Ross Young ein, eine der aktuell besten Quellen, wenn es um Displays geht.

Er wirft mit 6,16 Zoll eine neue Displaygröße in den Raum. Was stimmt denn jetzt? Ich würde Ross Young vertrauen, denn das kommt recht nah an die 6,2 Zoll heran und womöglich hat die Quelle beim letzten Mal nur ein bisschen aufgerundet.

Das Google Pixel 8 wird jedenfalls kompakter, aber nicht so kompakt wie das Pixel 5 von 2020, was sich einige wünschen. Laut Quelle nutzt Google ein OLED-Panel von Samsung, aber es ist unklar, ob wir endlich mal die 120 Hz im normalen Pixel sehen.

Möglich wäre es, denn das Google Pixel 7a soll jetzt 90 Hz bekommen.

Das Google Pixel 7 ist für mich weiterhin eine Empfehlung und ich bin auf das neue Modell gespannt. Beim Google Pixel 7 Pro ändert sich laut Quelle nichts, da bleibt es bei 6,7 Zoll. Da könnte es aber 2024 mit dem 9er-Lineup spannend werden, da Google angeblich ein kompakteres Pro-Modell (ähnlich wie beim iPhone) plant.

