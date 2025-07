Google Pixel 9 bekommt angeblich einige exklusive Funktionen

Google setzt seit einer Weile sehr stark auf KI und pusht Gemini als Dienst, doch für die Pixel 9-Reihe, die in diesem Jahr bereits im August vorgestellt wird, ist wohl eine exklusive KI geplant, die man „Google AI“ nennt. Das berichtet Android Authority.

Wobei die Google AI eher ein Feature-Set aus bestehenden Funktionen (wie Gemini oder Circle to Search) und exklusiven Funktionen ist. Dazu gehören „Add Me“, was wohl Personen bei Gruppenfotos hinzufügen kann, dann gibt es „Screenshots“, was eure Screenshots nach Details scannt und „Studio“ ist ebenfalls mit von der Partie.

Die letzte Funktion klingt wie ein KI-Bildgenerator, bei dem man beschreibt, was man sehen möchte und das wird dann künstlich erstellt. Man darf davon ausgehen, dass es diese Funktionen exklusiv für die Pixel 9-Reihe geben wird (maximal noch für ältere Pixel-Smartphones) und die Google AI nicht für Android 15 kommt.

Seit ein paar Jahren merkt man, dass Android selbst gar nicht mehr so spannend und umfangreich ist und sich Google immer mehr Highlights als exklusive Features für die Pixel-Reihe aufhebt. Mit dem KI-Hype und dem Pixel 9 ist das nicht anders.

