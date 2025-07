Samsung Galaxy Watch 7 (Ultra): Das sind die Preise

Samsung wird uns bald neue Hardware zeigen und dazu gehört auch eine neue Reihe der Galaxy Watch, erstmals mit einem Ultra-Modell. Wir haben schon von anderer Stelle gehört, dass da wohl 700 Euro anstehen und das ist auch der Preis.

Eine sehr zuverlässige Quelle aus Frankreich hat heute verraten, dass die UVP bei 699 Euro liegt und es somit die teuerste Samsung Galaxy Watch wird. Die Preise in Frankreich und Deutschland sind oft gleich, das dürfte also auch unsere UVP sein.

Bei der normalen Samsung Galaxy Watch 7 für 2024 haben sich zwar höhere Preise angedeutet, aber laut Quelle bleiben die Preise exakt gleich und sehen so aus:

Samsung Galaxy Watch 7 mit 40 mm: 319 Euro

319 Euro Samsung Galaxy Watch 7 LTE mit 40 mm: 369 Euro

369 Euro Samsung Galaxy Watch 7 mit 44 mm: 349 Euro

349 Euro Samsung Galaxy Watch 7 LTE mit 44 mm: 399 Euro

Eine Samsung Galaxy Watch 7 Pro oder Samsung Galaxy Watch 7 Classic gibt es in diesem Jahr nicht, so sieht also das Lineup von Samsung für 2024 aus. Die bisher teuerste Samsung Galaxy Watch kostete übrigens 519 Euro (die große Samsung Galaxy Watch 5 Pro von 2022), mit einer Ultra steigert man sich also um 180 Euro.

