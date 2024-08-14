Google Pixel 9-Reihe: Die Frage der Android-Updates

Google bringt das Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold also wirklich mit einer alten Android-Version auf den Markt, das gab es in der Reihe der Pixel-Smartphones bisher noch nicht. Basis ist in diesem Jahr weiterhin Android 14.

Bei der Update-Garantie bleibt es bei 7 Jahren für die Sicherheit, Android-Updates und Pixel Features Drops, die jetzt aber nur noch Pixel Drops heißen. Google gibt eine Update-Garantie bis zum August 2031. Doch wie sieht es mit Android 22 aus?

Was, wenn Android 22 im Jahr 2031 wieder erst im September oder Oktober auf den Markt kommt? Gibt es dann 8 große Android-Updates, weil Android 15 dieses Mal fehlt? Diese Frage hat Google bisher leider noch nicht konkret beantwortet.

Mit Blick auf immer mehr fehlende Funktionen bei großen Updates, weil KI zum Verkaufsargument bei Software-Funktionen geworden ist, ist das zwar nicht ganz so relevant, aber diese Frage haben sich einige gestellt, sie bleibt unbeantwortet.