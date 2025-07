Google Pixel 9a: Der Bestseller der Reihe zeigt sich auf Bildern

Die a-Reihe mag für Nerds nicht die spannendste Reihe von Google sein, aber sie ist der Bestseller im Pixel-Lineup, da sie preislich attraktiv ist. Nach dem Pixel 9-Lineup dürfte also einige interessieren, was uns beim Pixel 9a erwarten wird.

OnLeaks hat die passenden Renderbilder erstellt und diese an Android Headlines verkauft, damit bekommen wir also einen besseren Eindruck. Das Google Pixel 9a zeigte sich aber schon im August, das Design ist also keine Überraschung für uns.

Was auffällt, ist die deutlich flachere Optik bei der Kamera (im Vergleich zum 9er) und die beiden Kameras sind auch nicht in einer Erhöhung untergebracht, die sich über die Rückseite zieht. Damit weicht das Design auch vom Google Pixel 8a ab.

Normalerweise kommt das a-Modell der Pixel-Reihe im Frühjahr, rund um die I/O, auf den Markt, aber vor ein paar Wochen hieß es, dass das Google Pixel 9a noch 2024 erscheinen soll. Schauen wir mal, Google selbst hat sich nicht geäußert.

