Google Pixel 9a: Zwei große Änderungen bekannt

Google startet gerade mit der Pixel 9-Reihe durch, die aber zunächst mit den mittlerweile sehr teuren Flaggschiffen der Pro-Reihe und dem normalen 9er an den Start geht. Der neue Bestseller dürfte dann wieder das Google Pixel 9a werden.

Hier stehen zwei Änderungen für das Einsteiger-Pixel an, zum einen wird es auch die kantige Designsprache geben, die wir vom iPhone kennen. Nur die Kamera ist wohl nicht ganz so stark erhöht, weil die Kamerasensoren hier auch kleiner sind.

Pixel 9a

Doch es gibt mehr Details, denn Google plant wohl vier Farben und möchte das Pixel 9a angeblich noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. Bisher kam es im Frühjahr nach der Flaggschiff-Reihe, aber diese ist 2024 ebenfalls früher gestartet.

Wann genau? Unklar, aber vielleicht kommt es im Oktober, da kamen ja sonst die neuen Pixel-Smartphones. Die Informationen sollen von einem Google-Mitarbeiter bei Facebook stammen, der seinen Beitrag direkt nach diesem Leak gelöscht hat.