Audio

Google Pixel Buds Pro 2: Das sind alle Details

Autor-Bild
Von
|
Google Pixel Buds Pro 2 2024

Google plant für 2024 eine Neuauflage der Google Pixel Buds Pro und wird uns die neue Generation heute auf einem Event zeigen. Normalerweise gibt es die neue Hardware erst im Herbst, aber in diesem Jahr wird sie im Sommer vorgestellt.

Google Pixel Buds Pro 2 starten im September

Während die Smartphones aber noch im August starten, werden wir die Google Pixel Buds Pro 2 erst am 26. September sehen. Der Preis liegt bei 249 Euro, die neue Generation wird also im Vergleich zur ersten Generation ein bisschen teurer.

Die Google Pixel Buds Pro 2 verbinden sich nahtlos mit eurer Pixel-Hardware, es gibt einen neuen Tensor A1 von Google, der unter anderem für doppelt so gutes ANC (aktive Geräuschunterdrückung) sorgt und Gemini wandert auf die Buds.

Ohne das Case kommt man auf 8 Stunden bei der Akkulaufzeit und mit sind es 30 Stunden. Das Case selbst ändert sich übrigens nicht, die Form der Pixel Buds Pro selbst wurde mit der zweiten Generation aber optimiert und sieht anders aus.

Google Pixel Buds Pro 2 kommen in vier Farben

Wir bekommen Schwarz, Grau, Grün und Rasperry als Option bei den Farben, das Angebot an Farben wird also kleiner. Google hat es aber bei der aktuellen Version auch nach und nach auf sechs Farben erweitert, das wäre also durchaus denkbar.

Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der aktuellen Gerüchte und Leaks, wir haben aber auch schon Marketingmaterial gesehen. Ihr könnt das heutige Event von Google um 19 Uhr verfolgen und offizielle Details gibt es danach bei Google.

Apple Iphone Se 4 Leak Render

Apple iPhone SE 4 soll Anfang 2025 mit neuer KI und OLED kommen

Apple hat ein neues iPhone SE geplant und Mark Gurman hat sich jetzt in seinem Newsletter auch mal zur vierten…

12. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Audio / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör
in Zubehör
Google mit zwei Neuigkeiten zu den Pixel Buds
in Audio
Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt: Es darf wieder gefaltet werden
in Smartphones
Google Pixel Watch 4 vorgestellt: Die neue Ära der Smartwatch
in Wearables
Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home