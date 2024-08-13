Google Pixel Buds Pro 2: Das sind alle Details

Google plant für 2024 eine Neuauflage der Google Pixel Buds Pro und wird uns die neue Generation heute auf einem Event zeigen. Normalerweise gibt es die neue Hardware erst im Herbst, aber in diesem Jahr wird sie im Sommer vorgestellt.

Google Pixel Buds Pro 2 starten im September

Während die Smartphones aber noch im August starten, werden wir die Google Pixel Buds Pro 2 erst am 26. September sehen. Der Preis liegt bei 249 Euro, die neue Generation wird also im Vergleich zur ersten Generation ein bisschen teurer.

Die Google Pixel Buds Pro 2 verbinden sich nahtlos mit eurer Pixel-Hardware, es gibt einen neuen Tensor A1 von Google, der unter anderem für doppelt so gutes ANC (aktive Geräuschunterdrückung) sorgt und Gemini wandert auf die Buds.

Ohne das Case kommt man auf 8 Stunden bei der Akkulaufzeit und mit sind es 30 Stunden. Das Case selbst ändert sich übrigens nicht, die Form der Pixel Buds Pro selbst wurde mit der zweiten Generation aber optimiert und sieht anders aus.

Google Pixel Buds Pro 2 kommen in vier Farben

Wir bekommen Schwarz, Grau, Grün und Rasperry als Option bei den Farben, das Angebot an Farben wird also kleiner. Google hat es aber bei der aktuellen Version auch nach und nach auf sechs Farben erweitert, das wäre also durchaus denkbar.

Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der aktuellen Gerüchte und Leaks, wir haben aber auch schon Marketingmaterial gesehen. Ihr könnt das heutige Event von Google um 19 Uhr verfolgen und offizielle Details gibt es danach bei Google.