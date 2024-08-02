Wearables

Google Pixel Watch 3: Alle Produktdetails und alle Bänder im Überblick

Von
1 Kommentar
Google Pixel Watch 3 Size

Wir sind schon langsam an einem Punkt angekommen, an dem sich Google das Pixel-Event im August sparen kann, denn neben zahlreichen Gerüchten, gibt es immer mehr offizielles Material. So wie heute bei der neuen Google Pixel Watch 3.

Diese kommt in zwei Größen, hat mit 2.000 nits ein helleres Display, die kleinere Version lädt 20 Prozent schneller und die Akkulaufzeit liegt wieder bei 24 Stunden, mit einem neuen Akkusparmodus kann man allerdings auch 36 Stunden knacken.

Google Pixel Watch 3 Specs

Das Bildmaterial sieht mir stark nach einer Produktseite von Google aus, die man bei Android Headlines vorher entdeckt und mit Screenshots gespeichert hat. Doch das ist noch nicht alles, denn man hat auch schon alle Bänder für 2024 gefunden.

Mit der Google Pixel Watch 3 gibt es neue Farben von bekannten Bändern und wir haben eine Mischung aus Stoff, Alu und mehr. Auf den zahlreichen Produktbildern von Android Headlines sieht man außerdem neue und angepasste Watchfaces.

Google Pixel Watch 3 Band

Google Pixel 9 Pro Kamera Header

Google Pixel 9: Datum für die neuen Smartphones aufgetaucht

Google hat das Pixel-Event in diesem Jahr deutlich vorgezogen und zeigt uns am 13. August neue Hardware. Doch kommen die…

2. August 2024 | Jetzt lesen →

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter ☀️
    sagt am

    Ich denke, dass ist schon bewusstes Marketing Seitens Google.
    So bleibt man mehrere Monate im Gespräch.

    Antworten

