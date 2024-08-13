Google Pixel Watch 3: Das sind alle Details

Wearables

Google hat heute zum großen Pixel-Event geladen und wird uns in diesem Jahr ein bisschen früher die neue Hardware zeigen. Ein Highlight ist die ganz neue Google Pixel Watch 3, die uns in diesem Jahr erstmals in zwei Größen begegnen wird.

So bekommen wir eine Version mit 41 mm, das kennen wir ja bereits seit zwei Pixel Watch-Generationen von Google, neu sind allerdings 45 mm. Das Design bleibt bei der neuen Google Pixel Watch 3 aber erhalten, wir bekommen eine runde Uhr.

Google Pixel Watch 3: Neues OLED-Display

Der Rand um das Display wird etwas kleiner und das OLED-Display heller, unter der Haube begrüßt uns aber der alte und bekannte Snapdragon Wear 5100 und auch die 2 GB RAM bleiben erhalten. Dank 60 Hz-Display dürfte die neue Pixel Watch aber etwas flüssiger im Alltag wirken, denn die alte kam noch mit 30 Hz daher.

Beim Speicher gibt es 32 GB, die Akkus werden minimal größer, die Akkulaufzeit bleibt aber bei 24 Stunden mit Always-On-Display. Mit einem neuen Sparmodus kommt man auf 36 Stunden. Google packt außerdem erstmals Ultrabreitband (UWB) in die neue Pixel Watch 3 und die kleine Version lädt 20 Prozent schneller.

Google Pixel Watch 3: Start bei 399 Euro

Die Google Pixel Watch 3 startet bei 399 Euro und für 100 Euro mehr gibt es LTE. Für 449 Euro bekommt man die größere Version, bei der man ebenfalls 100 Euro Aufpreis für LTE bezahlt. Marktstart der neuen Pixel Watch 3 ist am 22. August.

Google Pixel Watch 3 Back

Google bietet drei Farben (Obsidian, Porcelain, Hazel) bei beiden Versionen an und die kleine Watch gibt es noch mit einem Band in Pink. Software-Basis ist Wear OS 5 und es sind natürlich auch wieder Dinge wie eine IP68-Zertifizierung vorhanden.

Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der aktuellen Gerüchte und wir haben schon Marketingmaterial. Google wird die neue Pixel Watch 3 heute um 19 Uhr vorstellen und ihr könnt es live verfolgen. Details gibt es dann kurz nach 19 Uhr auf der Seite von Google, die Vorbestellungen könnten auch noch heute starten.

  1. max 🔱
    sagt am

    Schade keine neue Technologie a la One Plus und mehrere Tage Akku…

    Antworten
  2. Jonas 🏅
    sagt am

    Die neuen Watch Faces sehen einfach nur grauenvoll aus. Auf einem schnellen Blick kann man da doch gar nichts wahrnehmen.

    Antworten
    1. stefan 🪴
      sagt am zu Jonas ⇡

      es gibt nochmehr, nicht nur die gezeigten

      Antworten

