Google Pixel Watch 3: Kein Fortschritt bei den Wear OS-Updates

Google bietet mittlerweile sehr ordentliche sieben Jahre bei den Android-Updates für die Pixel-Reihe an, inklusive Pixel Feature Drops. Doch bei der Pixel Watch gibt es mit der neuen Generation keinen Schritt nach vorne, es bleibt bei drei Jahren.

Der Support der Google Pixel Watch endet also 2025, bei der Google Pixel Watch 2 ist es dann 2026 vorbei und die Google Pixel Watch 3 wird bis 2027 unterstützt. Es kann zwar sein, dass Google das verlängert, darauf verlassen darf man sich nicht.

Bei der Smartwatch ist also durchaus noch Luft nach oben, wenn Google wirklich die Alternative für Apple mit der Pixel-Reihe bei Android sein möchte, denn bei der Apple Watch gibt es mehr Updates. Die Google Pixel Watch 3 wird mit Wear OS 5 ausgeliefert und Google plant derzeit ein großes Wear OS-Update pro Jahr ein.

