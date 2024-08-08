Wearables

Google Pixel Watch 3: Schlechte Nachricht für den Chip

Google Pixel Watch Maps

Google wird in ein paar Tagen die neue Pixel Watch vorstellen und wir hatten hier schon eine Übersicht mit Spezifikationen. Was fehlte, war jedoch eine Angabe zum Chip, was seltsam war, denn die Bilder zeigten den Vergleich mit der Pixel Watch 2.

Der Grund ist simpel, so Android Headlines, denn die Google Pixel Watch 3 hat den gleichen Chip wie die Google Pixel Watch 2. Es gibt auch die gleiche Menge an RAM (2 GB) und Speicher (32 GB), Google nutzt hier exakt die gleiche Hardware.

Google Pixel Watch 3: Display mit 60 Hz

Doch wieso wird Google dann mit Performance bei der neuen Pixel Watch werben? Weil es laut Quelle ein Display mit 60 Hz gibt. Die Google Pixel Watch 2 kommt mit 30 Hz daher. Diese Steigerung wird sich nach etwas mehr Performance anfühlen.

Erwartet also keinen zu großen Sprung bei der Leistung, denn Google geht nicht den Weg von Samsung, die der Galaxy Watch 7 (Ultra) in diesem Jahr einen ganz neuen Chip spendiert haben, der sogar erstmals im 3 nm-Verfahren gefertigt wird.

  1. Martin 👋
    sagt am

    Die Pixel watch kann man ins Klo treten, viel zu kurze Laufzeit (je nach App nicht mal ein halber Tag) kratzempfindlich und nach einem Jahr defekt.

  2. Peter ☀️
    sagt am

    Sehr gut. Ich brauche nicht jedes Jahr ein neues Smartphone und eine Smartwatch. Ich kann gut damit leben :)

  3. Tom 💎
    sagt am

    Das ist eine Riesen-Enttäuschung, vor allem das Fehlen des Co-Prozessors. Da haben sei mit OnePlus eine so gute Architektur entwickelt, die vor allem die Laufzeit spürbar verbessert hätte, und dann bringen sie es in ihrem eigenen Produkt nicht. Das war für mich der eine Grund, wieso ich nach nicht mal einem Jahr mit der Pixel Watch 2 direkt zur Pixel Watch 3 greifen wollte. Jetztz sehe ich keinen Grund mehr. Vielleicht doch eine OnePlus Watch 2 …

    1. Rummelwurst 👋
      sagt am zu Tom ⇡

      den Beitrag hätte man sich sparen können oder denkt ihr google kann einen neuen Prozessor aus der hosentasche zaubern es gibt von qualcomm nur den einen aktuellen Prozessor und wenn die keine neue rausbringen kann Google ja schlecht auch einen neuen einbauen euer Beitrag ist deshalb total hohl. das einzige was scheiße ist wie mein Vorredner schon sagt dass Google nicht auf das duale betriebssystem setzt um noch etwas an der laufzeit rauszuholen

