Google Pixel Watch 3: Schlechte Nachricht für den Chip

Google wird in ein paar Tagen die neue Pixel Watch vorstellen und wir hatten hier schon eine Übersicht mit Spezifikationen. Was fehlte, war jedoch eine Angabe zum Chip, was seltsam war, denn die Bilder zeigten den Vergleich mit der Pixel Watch 2.

Der Grund ist simpel, so Android Headlines, denn die Google Pixel Watch 3 hat den gleichen Chip wie die Google Pixel Watch 2. Es gibt auch die gleiche Menge an RAM (2 GB) und Speicher (32 GB), Google nutzt hier exakt die gleiche Hardware.

Google Pixel Watch 3: Display mit 60 Hz

Doch wieso wird Google dann mit Performance bei der neuen Pixel Watch werben? Weil es laut Quelle ein Display mit 60 Hz gibt. Die Google Pixel Watch 2 kommt mit 30 Hz daher. Diese Steigerung wird sich nach etwas mehr Performance anfühlen.

Erwartet also keinen zu großen Sprung bei der Leistung, denn Google geht nicht den Weg von Samsung, die der Galaxy Watch 7 (Ultra) in diesem Jahr einen ganz neuen Chip spendiert haben, der sogar erstmals im 3 nm-Verfahren gefertigt wird.