Google plant große Neuerung für Android Auto

Google arbeitet an einer großen Neuerung für Android Auto, die sich schon jetzt in der entsprechenden Android-App andeutet. Man möchte wohl die Stärke eines Ökosystems (in diesem Fall von Android) nutzen und Plattformen verknüpfen.

Google: Smarte Brillen + Android Auto

Wie Android Authority im Code der App für Android Auto herausgefunden hat, will Google in Zukunft die smarten Brillen mit dem Auto verbinden. Ein Beispiel wird im Moment auch schon in die App eingepflegt. Startet man die Navigation bei Android Auto, so kann man sich diese auf Wunsch auf direkt auf der Brille anzeigen lassen.

Die smarte Brille wird damit quasi zu einem Head-up-Display und das dürfte nur der Anfang sein, eingehende Anrufe und Nachrichten und andere Dinge wären hier ebenfalls möglich. Google selbst hat diesen Schritt bisher noch nicht bestätigt.

Ende letzten Jahres kündigte Google jedoch ein neues Kapitel für Android an, in diesem Jahr werden wir Android XR sehen, eine Plattform für Brillen. Samsung hat für Ende des Jahres ein erstes Modell geplant, andere werden aber sicher folgen.

Google selbst hat am 20. Mai zur jährlichen I/O-Keynote geladen, dort könnte es dann die Details zu Android XR und Neuheiten rund um Android Auto geben. Ich finde die Idee nicht schlecht, so ein Zusammenspiel kann praktisch sein, ich nutze das beispielsweise immer mal wieder bei der Navigation (iPhone → Apple Watch).

