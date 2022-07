Google Pixel: Wie ist denn jetzt der Stand bei Face Unlock?

Viele von euch wissen, dass das Google Pixel 6 Pro eigentlich mit Face Unlock auf den Markt hätte kommen sollen. Die Funktion war sogar auf Marketingbildern vor der Ankündigung zu sehen, wurde aber dann in letzter Minute doch gestrichen.

Das heißt nicht, dass das so bleibt. Es wurde mal vermutet, dass Face Unlock mit Android 12L kommt, dann war von einem Feature Drop die Rede und einige fragen sich vielleicht: Ja was ist denn nun? Laut 9TO5Google gibt es noch Hoffnung.

-->

Google arbeitet noch an Face Unlock

Google arbeitet weiterhin an der Funktion und man findet die Hinweise in Android, man hat Face Unlock bisher einfach nur nicht aktiviert. Kommt das Feature dann mit Android 13? Das ist schwer zu sagen, aber die Quelle hat da eine Vermutung.

Das Google Pixel 7 (Pro) steht schon bald an, die neuen Geräte könnten in diesem Jahr schon im September kommen. Vielleicht hat man das auch für das Pixel 6 Pro gestrichen und versucht Face Unlock jetzt einfach beim Pixel 7 Pro umzusetzen.

Also: Es wird noch an Face Unlock gearbeitet und laut Quelle soll die Funktion auch weiterhin kommen. Wie und wann? Das ist schwer zu sagen. Google selbst will sich dazu jedenfalls nicht äußern, von offizieller Seite gibt es kein Face Unlock mehr.

Google hat viele Armbänder für die Pixel Watch geplant Google setzt bei der Pixel Watch auf viele Ideen, die man bereits von der Apple Watch (und anderen Smartwatches) kennt. Dazu gehört auch ein proprietärer Port für die Armbänder, die man somit allerdings auch sehr schnell wechseln kann. Google Pixel…17. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->