Firmware und OS

Google Play Store: Eine ganz neue Android-Kategorie steht bald an

Autor-Bild
Von
|
Google Play Store Logo Header

Google bietet im Play Store mittlerweile ein breites Spektrum an Apps an, sei es für Smartphones, für Tablets, für Foldables, für Smartwatches oder auch für Autos. Die Palette ist groß und eine weitere Android-Plattform dürfte schon bald dazustoßen.

Bei Android Authority hat man sich eine neue APK-Version der Android-App genau angeschaut und Hinweise für eine Kategorie gefunden, die nur für „XR Headsets“ gedacht ist. XR steht für Extended Reality (also eine Mischung aus AR und VR).

Neue Android-Headsets stehen an

Das würde zu einer älteren Meldung von 2023 passen, in der wir hier über eine neue Android-Plattform für solche Headsets berichtet haben. Google arbeitet auch mit Samsung und Qualcomm daran, das ist bekannt, kommendes Jahr geht es los.

Ich bin gespannt, wie sich dieser Bereich langfristig (also wirklich mal 10 Jahre in der Zukunft) entwickelt. Die Apple Vision Pro ist ja eher ein mäßiger Erfolg und hat die Sparte nicht stark gepusht, da gibt sich Meta mit der Quest-Reihe mehr Mühe.

Doch genau das könnte ein spannender Wettstreit werden, denn Mark Zuckerberg konnte keine Plattform bei Smartphones und Co. aufbauen und hofft jetzt darauf, dass Meta/Quest sowas wie das Android für die virtuelle Realität der Zukunft wird.

Google Pixel 8 Pro Android Apps

Android 16 bestätigt: Google überrascht mit neuer Update-Strategie

Es hat sich bereits angedeutet, dass Android 16 nächstes Jahr deutlich früher als Update kommen soll und genau das hat…

1. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming
1und1 Header Logo
1&1 mit Umsatzrückgang und hohen Investitionen im ersten Halbjahr
in 1und1
Telekom 1
Telekom bleibt in Deutschland Marktführer im Mobilfunk
in Telekom
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Nachfrage bleibt stabil: PlayStation 5 knackt 80 Millionen Einheiten
in Gaming
Apple Tim Cook Header
Apple: Tim Cook „investiert“ in US-Strategie von Donald Trump
in Marktgeschehen
Tesla Model Y 2025 De
Tesla: Die Probleme in Deutschland halten an
in Mobilität