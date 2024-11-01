Google Play Store: Eine ganz neue Android-Kategorie steht bald an

Google bietet im Play Store mittlerweile ein breites Spektrum an Apps an, sei es für Smartphones, für Tablets, für Foldables, für Smartwatches oder auch für Autos. Die Palette ist groß und eine weitere Android-Plattform dürfte schon bald dazustoßen.

Bei Android Authority hat man sich eine neue APK-Version der Android-App genau angeschaut und Hinweise für eine Kategorie gefunden, die nur für „XR Headsets“ gedacht ist. XR steht für Extended Reality (also eine Mischung aus AR und VR).

Neue Android-Headsets stehen an

Das würde zu einer älteren Meldung von 2023 passen, in der wir hier über eine neue Android-Plattform für solche Headsets berichtet haben. Google arbeitet auch mit Samsung und Qualcomm daran, das ist bekannt, kommendes Jahr geht es los.

Ich bin gespannt, wie sich dieser Bereich langfristig (also wirklich mal 10 Jahre in der Zukunft) entwickelt. Die Apple Vision Pro ist ja eher ein mäßiger Erfolg und hat die Sparte nicht stark gepusht, da gibt sich Meta mit der Quest-Reihe mehr Mühe.

Doch genau das könnte ein spannender Wettstreit werden, denn Mark Zuckerberg konnte keine Plattform bei Smartphones und Co. aufbauen und hofft jetzt darauf, dass Meta/Quest sowas wie das Android für die virtuelle Realität der Zukunft wird.