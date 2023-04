Google schickt Android 14 heute in die Beta

Aktuell befinden wir uns noch in der Developer Preview von Android 14, doch heute um 19 Uhr wird Google die erste Beta veröffentlichen. Dann können also auch ganz „normale“ Nutzer vorab Android 14 in Ruhe testen.

Die finalen Details wird es dann sicher erst wieder mit der zweiten Beta zur Google I/O 2023 im Mai geben. Es wäre aber durchaus möglich, dass die Beta von Android 14 mehr Funktionen als die letzte Preview enthält.

Ein finales Datum für Android 14 wird es heute noch nicht geben, aber wir kennen die Timeline und es soll noch eine Beta im Juni und im Juli kommen. Ich gehe hier also wieder von August wie bei Android 13 aus.

