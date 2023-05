Google spendiert der Wetter-Ansicht für Android ein neues Design

Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass die Wetter-App für Android noch nicht mit dem aktuellen Material You-Design unterwegs ist, laut 9TO5Google nutzt die App seit 2021 noch die etwas ältere Material-Designsprache. Doch das ändert sich bald, denn Google hat an einem großen Update für die Wetter-App gearbeitet.

Glaubt man der Quelle, dann hat ein Mitarbeiter von Google einen Screenshots der neuen App geteilt und dieser zeigt euch die Startseite. Genau genommen gibt es nur noch eine Seite mit allen Details, aktuell ist das Wetter auf drei Tabs aufgeteilt.

Wo findet man die Angabe für das Wetter bei Android? Geht in die Google-App und sucht nach „Wetter“ in der Suche oben. Ihr könnt das dann als Shortcut auf euren Homescreen legen und klickt ihr darauf bekommt ihr eine Wetter-Ansicht. Es ist also keine native Wetter-App, sondern ein Bestandteil der offiziellen Google-App.

Bisher ist noch unklar, wann das neue Design für das Wetter kommt, aber Google testet es wohl gerade mit Mitarbeitern und wird es sicher bald für alle verteilen.

