Google spendiert Maps ein großes Update

Google baut seinen Kartendienst „Maps“ pünktlich zur Ferienzeit aus und spendiert diesem ein Update mit neuen Funktionen. Der Fokus liegt dabei auch auf Reisen, und wie Google betont, hat man sich auf klimafreundliche Fortbewegung fokussiert.

Laut Google gibt es bessere Alternativen zum Autofahren, hilfreiche Details zur Fahrradroute oder eine Option, um mehr Benzin zu sparen. Ein paar Highlights gibt es unter diesem Abschnitt oder bei Interesse direkt im Blog von Google selbst.