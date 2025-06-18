Dienste

Google spendiert Maps ein großes Update

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Google Maps Logo 2024 Header

Google baut seinen Kartendienst „Maps“ pünktlich zur Ferienzeit aus und spendiert diesem ein Update mit neuen Funktionen. Der Fokus liegt dabei auch auf Reisen, und wie Google betont, hat man sich auf klimafreundliche Fortbewegung fokussiert.

Laut Google gibt es bessere Alternativen zum Autofahren, hilfreiche Details zur Fahrradroute oder eine Option, um mehr Benzin zu sparen. Ein paar Highlights gibt es unter diesem Abschnitt oder bei Interesse direkt im Blog von Google selbst.

  • In Städten wie Berlin, München und jetzt auch Hamburg liefert Google Maps mehr Details zu Fahrradrouten – etwa zur Straßenart, Verkehrsdichte oder vorhandenen Radwegen. Diese Funktion ist Teil einer weltweiten Erweiterung auf 125.000 km abgedeckter Radwege.
  • Für Wege zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlägt Google Maps in über 60 Städten Alternativen zum Auto vor und hat so bereits über 100 Millionen Autofahrten vermieden.
  • Die nun weltweit verfügbare „kraftstoffsparende Routen-Funktion” zeigt Wirkung: 500 Millionen Fahrten pro Monat werden damit geplant. Allein 2024 konnten so 2,7 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen eingespart werden. Das entspricht rund 630.000 Autos mit Benzinmotor, die ein Jahr lang nicht fahren würden.
  • In Städten mit Umweltzonen – etwa Berlin – zeigt Google Maps, ob das eigene Fahrzeug dort fahren darf, und schlägt auf Wunsch Alternativen vor. Dieses Feature wird bald auf über 1.000 Zonen europaweit ausgeweitet.
Whatsapp Logo Icon 2021 Header

Heute vor 13 Jahren: WhatsApp verspricht auf Werbung zu verzichten

Vor exakt 13 Jahren veröffentlichte WhatsApp einen ausführlichen Blogeintrag, in dem man erklärte, warum der Messenger keine Werbung bekommen wird.…

18. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Rainy 🏅
    sagt am

    die sollen mal lieber die Geschwindigkeit fürs Radfahren anpassbar machen. Die Vorschläge der Routen gehen immer davon aus das jeder gleich schnell fährt. -.-

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Google spendiert Maps ein großes Update
Weitere Neuigkeiten
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio