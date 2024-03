Google will Datum für RCS bei Apple kennen

Google hat gewonnen und nach Jahren der Überzeugungskunst wird Apple den Schritt zu RCS gehen und das in die Nachrichten-App implementieren. Damit ist eine bessere Kommunikation zwischen Android und iOS möglich. Wobei das wohl eher nicht an Google liegt, denn Apple passt sich hier vermutlich eher China an.

Wie dem auch sei, Apple bestätigte Ende 2023, dass in diesem Jahr definitiv RCS kommt. Nur wann? Da spricht Google jetzt von „bald“ bei Apple und wird auf einer Webseite sogar noch konkrete und nennt den „Herbst 2024“. Weiß Google mehr?

Gut möglich, dass man mit Apple daran arbeitet und schaut, dass alles reibungslos klappt, vielleicht spekuliert man auch nur. Eine Implementierung mit iOS 18 wäre aber durchaus logisch, denn bei iOS 17 deutet sich dieser Schritt nicht mehr an.

