Gorilla Glass: Corning im Fadenkreuz der EU

Die meisten von euch werden Gorilla Glass kennen und mit Sicherheit nutzen, denn es ist der Standard bei vielen Smartphones. Und nicht nur Samsung, Xiaomi und die restliche Android-Welt sind dabei, auch Apple nutzt Gorilla Glass in den iPhones. Es heißt hier nur eben anders, weil Apple gar nicht gerne mit fremden Federn wirbt.

Doch jetzt ist Corning, die Firma hinter dem Gorilla Glass, ins Fadenkreuz der EU gewandert. Man möchte schauen, ob Corning den Wettbewerb verzerrt und zum Beispiel mit unlauteren Verträgen dafür sorgt, dass keine Konkurrenz entsteht. Das Unternehmen stammt aus den USA, hat sich bisher aber noch nicht dazu geäußert.