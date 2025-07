GTA 6: Der zweite Trailer könnte noch eine ganze Weile dauern

Seit einigen Monaten warten die Fans von GTA 6 auf ein Lebenszeichen, es gibt im Netz immer wieder Gerüchte, wann der zweite Trailer kommen könnte. Doch bis heute schweigt Rockstar Games. Und könnte das auch noch eine ganze Weile tun.

Strauss Zelnick, der Chef von Take-Two, betonte vor ein paar Tagen, dass man mit dem Marketing für neue Spiele mittlerweile länger wartet und näher an den Launch heranrückt. Und die heutige Ankündigung rund um das neue Mafia verrät mehr.

Das neue Mafia wird wohl am 8. August kommen, aber das richtige Marketing ist erst ab dem 8. Mai vorgesehen. Take-Two räumt dem Team also nur drei Monate ein. Mafia ist nicht GTA, das ist klar, aber vielleicht geht man bei GTA 6 ähnlich vor.

GTA 6: Neuer Trailer erst im Sommer?

GTA 6 wird laut Rockstar Games im Herbst 2025 kommen, es deuten sich Oktober oder November an. Das Marketing für den neuen Teil der Reihe könnte also erst im Sommer, vielleicht sogar erst im Juni oder Juli, starten. Was einen Vorteil hätte.

Es kam schon häufiger vor, dass die Entwicklerstudios ihre großen Spiele später ein bisschen verschieben mussten, weil man das ursprüngliche Datum, welches gerne früh kommuniziert wird, nicht einhalten kann – ist Rockstar auch schon passiert.

Das wäre zwar nicht ausgeschlossen, wenn man das Datum erst im Sommer nennt, aber da dürfte das Spiel fast fertig sein, da kann man es besser einschätzen. Was auch immer Rockstar geplant hat, wir werden wohl noch eine Weile warten müssen.

-->