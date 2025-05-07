Xbox-Handheld: Das ist der erste Vorgeschmack

Microsoft arbeitet an einem eigenen Handheld mit Xbox-Branding, das hat man schon mehrmals bestätigt. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis dieser kommt.

Den Anfang wird aber wohl Ende des Jahres eine neue Benutzeroberfläche für Windows und passend dazu eine Partnerschaft mit Asus machen. Das nennt sich Projekt „Kennan“ und dieser Handheld ist jetzt dank einer US-Behörde aufgetaucht.

Es handelt sich hier um eine spezielle Version des neuen Asus Rog Ally 2, der auch bei der FCC entdeckt wurde. Der größte Unterschied ist natürlich die Farbe, aber bei der schwarzen Version gibt es eben noch eine eigene Xbox-Taste links oben.

Laut Windows Central wird dieser Handheld schon recht offen auf dem Campus von Microsoft genutzt und ein Eintrag bei der FCC deutet meist darauf hin, dass es zeitnah losgeht. Sehen wir schon eine Ankündigung auf dem Xbox-Event im Juni?