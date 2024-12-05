GTA 6: Ein Jahr später warten alle auf den zweiten Trailer

Heute vor genau einem Jahr veröffentlichte Rockstar Games den ersten Trailer zum neuen Grand Theft Auto. Danach wurde es ruhig, auch wenn man immer mal wieder nebenbei betonen musste, dass GTA 6 definitiv im Herbst 2025 kommen wird.

In weniger als einem Jahr erscheint also Grand Theft Auto VI, aber wo bleibt der zweite Trailer? In den letzten Wochen dominierten Gerüchte und Theorien das Netz, aber Rockstar hüllt sich in Schweigen. Zeigt man überhaupt noch 2024 etwas?

Es scheint fast so, als ob das Marketing für GTA 6 erst 2025 beginnt. Wobei man das auch nicht unbedingt nötig hätte, denn ein Trailer reicht schon, dieser hat über 200 Millionen Aufrufe seit dem Release gesammelt. Noch 2-3 weitere Videos bis zum Release und das reicht aus. Fans würden sich aber mehr Material wünschen.

Die Kommentare bei Rockstar sind voll, egal, was das Unternehmen gerade teilt, und man melkt GTA 5 noch ein letztes Mal, die Kritik wächst. Mal schauen, ob es kommende Woche im Rahmen der Game Awards neue Details gibt, aber ich gehe nicht davon aus, denn Rockstar ist dafür bekannt, dass man solche Events meidet.