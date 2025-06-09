GTA 6 kommt 2026: Hier ist der große Detail-Leak

Rockstar Games hat vor ein paar Wochen bestätigt, dass das neue Grand Theft Auto nicht mehr 2025 kommt, man hat das Spiel auf 2026 verschoben. Und damit die Fans nicht zu enttäuscht sind, gab es einen neuen Trailer und sehr viele Details.

Doch wir wissen weiterhin sehr wenig über GTA 6, denn die ersten beiden Trailer zeigen zwar viel von der Welt, aber wenig vom Spiel selbst. Das wollte eine sehr zuverlässige Quelle namens „GameRoll“ ändern und lieferte uns viele neue Details.

Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber falls, dann gibt es hier vielleicht auch mal eine kleine Spoilerwarnung. Wir erfahren zwar nicht viel über die Story, aber wer weiß, ob uns Rockstar Games wirklich alle genannten Details vorab zeigen wird:

In GTA 6 wird man große Einkaufszentren komplett erforschen können und es soll über 700 Shops im Spiel geben, die man besuchen kann. Es liegt also ein sehr starker Fokus auf dem Innenleben von Gebäuden.

Das Charakter-Rad hat drei Optionen, einmal Jason, dann Lucia und schließlich beide, mit dem Duo kann man beispielsweise ein Geschäft überfallen.

Dabei ist die Auswahl der Waffen allerdings beschränkt und man wird, ähnlich wie in RDR2 weitere Waffen extern transportieren. Hier aber eben im Auto und nicht auf dem Pferd.

Beide haben einen „Slow-Motion-Modus“ und Jason erkennt dabei die Schwachstellen der Gegner und Lucia kann besonders stark zuschlagen und verursacht (sie ist Boxerin, das wissen wir) viel Schaden.

Die NPCs im Spiel reagieren auf euch und erkennen euch wohl, wenn ihr gesucht werdet oder eine Waffe offen zeigt. Jason und Lucia verstecken diese also im Alltag.

Das neue Vice City ist wie erwartet die bisher größte GTA-Map und das größte Spiel von Rockstar, auch Orte wie Ambrosia und der Hafen sollen gigantisch sein. Und auch die Welt unter Wasser kann man erforschen, es gibt auch Dinge (wie Schätze) zu entdecken.

Rockstar hat bereits bestätigt, dass im zweiten Trailer echtes Gameplay zu sehen war und laut Quelle ist der Part, in dem Jason das Bier holt, direkt aus GTA 6.