Günstigeres Elektroauto: Tesla produziert ein neues Model Y in Deutschland

Es fing mit einem Tesla Model Y Performance in Schwarz mit voller Ausstattung an und seit dem hat Tesla die Produktion in Deutschland ausgebaut. Man konnte zwar alle Versionen kaufen, aber Tesla musste zum Start viele Einheiten importieren.

Mit der Zeit kamen neue Versionen nach Deutschland, nicht nur neue Farben und Ausstattungen, sondern auch die normale Long Range-Version. Die Basisversion des Tesla Model Y hat man aber weiterhin aus der Gigafactory in China importiert.

Tesla Model Y mit Heckantrieb aus Deutschland

Das ändert sich gerade, denn laut TeslaMag wird das Basismodell mit kleinem Akku und Heckantrieb seit dieser Woche auch in Grünheide produziert. Und da kommt mit BYD ein weiterer Akkulieferant dazu, so die Quelle. Wobei der LFP-Akku nicht ganz mit dem Model Y aus China mithalten kann, die Reichweite sinkt um 15 km.

Aktuell wirbt Tesla noch mit 455 km Reichweite beim Basismodell, womöglich passt man das aber auch die Tage an, da die Produktion gerade erst angelaufen ist und man derzeit sicher noch Importe verkauft. Mal schauen, ob auch der Preis mit der Zeit angepasst wird, immerhin fallen dann bald die Importkosten bei der Basis weg.

