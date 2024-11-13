Dienste

Hackerangriff auf Tibber – deutsche Kunden betroffen

2 Kommentare
Stecker Strom

Ein Hackerangriff auf den Online-Shop „Tibber Store“ des Ökostromanbieters Tibber hat kürzlich zum Diebstahl von E-Mail-Adressen und Benutzernamen von rund 50.000 deutschen Kundinnen und Kunden geführt.

Betroffen war ein Subsystem des Shops, das Smart-Energy-Hardware vertreibt. Wichtige Daten wie Passwörter, Zahlungsinformationen, Geburtsdaten, Verbrauchsdaten oder genaue Adressen wurden laut Tibber nicht kompromittiert. Der Angriff betrifft also ausschließlich den Shop und nicht die Stromverträge der Kundinnen und Kunden.

Tibber hat nach eigenen Angaben (PDF) umgehend auf den Vorfall reagiert und arbeitet derzeit intensiv mit den Berliner Behörden sowie internen und externen IT-Sicherheitsexperten zusammen, um die Ursache des Angriffs aufzuklären und den Schutz der Kundendaten zu verbessern.

Tibber hat seine Kundinnen und Kunden Tibber hat seine Kunden bereits über den Vorfall informiert und verspricht, sie regelmäßig über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.


  1. Stadlix 🏅
    sagt am

    Die folgenden deiner Daten sind betroffen:

    ​Vorname, Nachname, Nutzernamen, E-Mail-Adresse, Postleitzahl, Stadt, Bestellvolumen und Bestellstatus/Bestelltag.

  2. Teimue 🎖
    sagt am

    Komisch, viele schreiben, dass sie eine Mail von Tibber dazu erhalten hätten.
    Ich habe noch keine bekommen.

