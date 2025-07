Hades 2 rückt näher: Entwickler gehen den nächsten Schritt

Ein Datum für Hades 2 haben wir zwar immer noch nicht, aber es war beim Start des Early Access im Mai klar, dass der Nachfolger von einem der beliebtesten Spiele der letzten Jahre nicht mehr 2024 kommt. Vermutlich peilt man 2025 an.

Diese Woche hat Supergiant Games den nächsten Schritt auf dem Weg zur finalen Version eingeleitet, denn es gab ein richtig großes Update, das „Olympic Update“. Mit diesem kommt dann auch die sechste und somit letzte Waffe in Hades 2 an.

Ich habe mir Hades 2 schon im Frühjahr angeschaut und mochte es, Hades ist eines der besten Spiele der letzten Jahre. Aber ich habe in diesem Jahr auch für mich festgestellt, dass ich kein besonders großer Fan von einem Early Access bin.

Daher habe ich mich, wie auch bei No Rest for the Wicked, entschieden, dass ich die finale Version für Konsolen abwarte. Das Konzept finde ich gut, es sorgt oft für ein ausgereiftes und gutes Spiel zum Launch, aber mir sagt es doch nicht so zu.

