Half-Life 2: Valve spricht offen über „Episode 3“
Half-Life 2 feierte am Wochenende das 20. Jubiläum und das Spiel wurde nicht nur am Wochenende verschenkt, es gab auch eine neue Dokumentation. Und in diesen zwei Stunden spricht man auch über ein Thema, was viele Fans sicher interessiert.
Was war eigentlich mit Episode 3? Gabe Newell gibt im Video zu, dass er „ratlos“ war und man Episode 3 hätte veröffentlichen können, das wäre gar nicht so schwer gewesen, aber er sah nicht, wie sie das Spiel voranbringt. Diese Entscheidung sei sein „persönliches Versagen“. Die Erwartungen waren vielleicht einfach zu groß.
Es fehlte Valve an neuen Ideen für Episode 3, auch wenn es diese gab, das zeigen auch ältere Interviews und Details wie eine „Ice Gun“, die man entwickeln wollte.
Vor ein paar Jahren sprach Leveldesigner Dario Casali schon bei IGN darüber, dass ein „scopre creep“ im Unternehmen herrschte und Valve zu hohe Erwartungen an sich selbst hatte. Außerdem entwickelte man im Hintergrund bereits Source 2.
So bleibt es einer der größten Cliffhanger in der Geschichte des Gamings, den Valve vielleicht nie beantworten wird. Wobei es Gerüchte zu Half-Life 3 gibt, aber das sind nur Gerüchte, in der (sehenswerten) Dokumentation ist das kein Thema.
In dieser Meldung fehlt aber noch der Hauptpunkt, warum Half-Life Episode 3 nicht fertig gestellt wurde:
Die Mitarbeiter waren für andere Dinge abgestellt worden wie Steam, Counter Strike:Source, Team Fortress, Left 4 Dead, das ein Jahr darauf folgende Left 4 Dead 2 und zuguterletzt das Portal Steam selbst.
Da blieb einfach keine Zeit mehr für Half-Life Episode 3 und später war einfach zuviel Zeit vergangen, um daran weiter zu entwickeln.
Es muss ja gar kein neuer Teil sein.bei Half Life würde sich ein Remakeoder Remastered lohnen, nicht wie bei Horizon, wo das Remastered teilweise schlechter aussieht als der alte Teil. Half Life ist mittlerweile stark angestaubt. Den ersten Teil + Erweiterung habe ich nie richtig gespielt und bin erst beim 2. richtig eingestiegen.
Teil 2 sieht aber trotz des Alters immernoch sehr gut aus.
Das stimmt, das sieht auch heute noch verdammt gut und vor allem stimmig aus. Bin schon auf den RTX-Remaster von NVIDIA gespannt, wie groß da die Unterschiede sich bemerkbar machen.