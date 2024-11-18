Half-Life 2: Valve spricht offen über „Episode 3“

Half-Life 2 feierte am Wochenende das 20. Jubiläum und das Spiel wurde nicht nur am Wochenende verschenkt, es gab auch eine neue Dokumentation. Und in diesen zwei Stunden spricht man auch über ein Thema, was viele Fans sicher interessiert.

Was war eigentlich mit Episode 3? Gabe Newell gibt im Video zu, dass er „ratlos“ war und man Episode 3 hätte veröffentlichen können, das wäre gar nicht so schwer gewesen, aber er sah nicht, wie sie das Spiel voranbringt. Diese Entscheidung sei sein „persönliches Versagen“. Die Erwartungen waren vielleicht einfach zu groß.

Es fehlte Valve an neuen Ideen für Episode 3, auch wenn es diese gab, das zeigen auch ältere Interviews und Details wie eine „Ice Gun“, die man entwickeln wollte.

Vor ein paar Jahren sprach Leveldesigner Dario Casali schon bei IGN darüber, dass ein „scopre creep“ im Unternehmen herrschte und Valve zu hohe Erwartungen an sich selbst hatte. Außerdem entwickelte man im Hintergrund bereits Source 2.

So bleibt es einer der größten Cliffhanger in der Geschichte des Gamings, den Valve vielleicht nie beantworten wird. Wobei es Gerüchte zu Half-Life 3 gibt, aber das sind nur Gerüchte, in der (sehenswerten) Dokumentation ist das kein Thema.